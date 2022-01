ADEKALP'dan Keleş’e ziyaret

Ziyarette görme engellilerin spora olan ilgilerinden bahseden Başkan Tunç, Dünya'da Görme Engelli bireyler için yapılan farkındalık çalışmaları kapsamımda 11 Ocak Salı günü Adıyaman’da yapılması planlanan "Beyaz Baston" Haftası Görme Engelliler yürüyüşüne İl Müdürü Fikret Keleş’i de davet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Engelli bireylere ve engelli spor kulüplerine her zaman tam destek verdiklerini belirterek; "Gençlik Merkezleri, Genç Ofislerimiz ve Tüm Spor Tesislerimiz 7/24 sizlerin de hizmetinde olduğunu unutmayın. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Engelli Spor Kulüplerinin ve Engelli STK’ların yapmış olduğu projelere her zaman destek veriyor. Görme Engelli Derneklerimiz ve STK’ların Proje Yazma ve Projelerini hayata geçirmelerinde Kurumumuz bünyesinde oluşturduğumuz Engelliler Koordinasyon Merkezi birimi ile her zaman sizlere gerekli desteği vermeye hazırız. Spor yapmak için engel yok. Bütün Engelli kardeşlerimizin spor yapabilmesi için tesislerimiz ve antrenörlerimizle sizlerin yanındayız” şeklinde konuştu.