Adana Kurttepe İşitme Engelliler: 0-6 :Adıyaman Belediyespor

İşitme Engelliler Süper Ligi'nin ikinci haftasında kendi evinde Adana Kurttepe İşitme Engelliler takımını ağırlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, rakibine gol olup yağdı.

İşitme Engelliler Süper Ligi C Grubunda ligin ilk haftasında deplasmanda Diyarbakır İşitme Engelliler Futbol Takımını 5-0 mağlup eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Kulübü, Adana Kurttepe İşitme Engellileri de 6-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.

Adana Kurttepe İşitme Engelliler maçında takımı yalnız bırakmayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç maç sonunda yaptığı değerlendirmede oyuncularını ortaya koydukları güzel futbol ve elde ettikleri farklı galibiyetten ötürü tebrik ederek, Adıyaman Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri desteğin devam edeceğini müjdeledi.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı ligin 3. maçında deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübüyle karşılaşacak.



Kaynak:PHA