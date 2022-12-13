92 sporcu derece için kulaç attı

Katılımın yoğun olduğu yarışlarda yüzücüler sırt üstü, kurbağalama, serbest, karışık ve kelebek kategorilerinde yarıştığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Yıldızlar kategorisinde 12 okul, Gençler kategorisinde 15 toplamda 27 okuldan 92 sporcunun mücadelesi sonucunda Yıldız erkeklerde 1. Süleyman Şah Ortaokulu 2.Genç erkeklerde 1. Esentepe Anadolu lisesi elde ederken, Genç kızlarda 1. Özel Simya Anadolu lisesi finallere gitmeye hak kazanmıştır. Ben yarışmalara katılan bütün sporcularımıza teşekkür ediyor, dereceye girenleri kutluyorum" dedi.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı yüzme yarışmaları sonunda dereceye giren yüzücülere madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Zeynal Abidin Deneri tarafından verildi.