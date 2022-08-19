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7 binin üzerinde çocuk, su sporlarıyla tanıştı - Videolu Haber

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları, yaz döneminde 7 bin kursiyeri su sporları ile tanıştırdı. Kulvarlarda temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarı belgelerini takdim etti.

19 Ağustos 2022 Cuma 16:24
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7 binin üzerinde çocuk, su sporlarıyla tanıştı - Videolu Haber

Su korkusu olan, serinlemek isteyen, yazı eğlenceli etkinliklerle değerlendirmek isteyen, kulvarda şampiyonluk hayali kuran on binleri, su sporlarıyla tanıştıran Şehitkamil Belediyesi, 2022 yılı yaz spor akademileri döneminde 7 binin üzerinde kursiyeri misafir etti.
Alleben 1 Yüzme Havuzu ve Alleben 2 Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen çalışmalarda temel eğitim gruplarıyla birlikte performans sporcularının da çalışmalarını büyük bir titizlikle takip eden uzman eğitmenler, branşa özgü yetenek taramaları neticesinde yüzme, sutopu ve sualtı sporları takımlarına yeni yetenekler kazandırdılar.
Alleben 2 Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen sertifika takdim töreninde küçük kulaçların mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tören esnasında yaptığı konuşmada, milli sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında şu sözleri kaydetti:
"Yaz dönemini spor yaparak değerlendiren tüm sporcularımızı kutluyorum. Onlara büyük destek veren değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Velilerimizin başarılardaki rolleri çok büyük. Alleben Yüzme Havuzlarımız; Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirdi. 25 sporcumuzu Milli Takım kadrolarına kazandırdık. Hedefimiz milli sporcu sayımızı arttırmak, dünya şampiyonluklarından sonra inşallah olimpiyatlara katılacak sporcular yetiştirmek. Çalışmalarda emeği geçen tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

 

Kaynak: PHA
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