60 sporcu bisikletleriyle Nemrut Dağı'na tırmandı

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Adana, Malatya, Manisa ve İskenderun'dan 'Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı' yarışmalarına katılan 60 sporcu mücadele ederek tarihi Cendere Köprüsünde start alarak Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı zirvesinde son buldu.

"Bizler her yerde spor yapılabileceğine inanıyoruz"

Binlerce yıllık tarihin zirvesine doğru pedal atarak tırmanan sporcuların harikalar yarattığına dikkat çeken Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş; "Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından dünya kültür mirasları arasında yer alan Nemrut dağın farklı bir spor organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 2206 metre yükseklikteki devasa heykeller arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağı zirvesinde “ Nemrut Dağı Epic Bisiklet Tırmanışı Etkinliği” gerçekleştirdik. Tarihi yerleri dolaşan sporcularımız zorlu bir tırmanış gerçekleştirirken diğer yandan da zengin bir tarih ve kültüre sahip Adıyaman’ın tarihi ve turistik mekânlarını görme fırsatı buldular. Dünyanın en yüksek açık hava müzesi olma özelliğine sahip Nemrut Dağının zirvesinde devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında gerçekleştirdiğimiz Bisiklet Turnuvası aynı zamanda ilimiz turizmine katkı sağlamanın yanı sıra tanıtımı anlamında büyük önem taşımaktadır. Bizler her yerde spor yapılabileceğine inanıyoruz, yerin ve mekânın hiç önemi yok, önemli olan sağlık için her zaman her yerde spor yapabilmektir. Ben müsabakalara katılan dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Müsabakalar sonunda sporculara kupa ve madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri takdim etti. Zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşan sporcular bisikletleriyle hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmedi.