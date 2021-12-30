banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 8
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,893.83
ALTIN
757.77
DOLAR
13.12
STERLİN
17.76
EURO
14.88

310 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen Küçükler ve Yıldızlar Satranç İl Birinciliği yarışmalarına 190, Türkiye Kupası Satranç turnuvası ise 120 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

30 Aralık 2021 Perşembe 12:06
9 Okunma
310 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’da 7 gün süren, gençlerin ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği satranç yarışmalarına 310 sporcunun katıldığını söyledi.

Gençlerin satranç sporuna ilgisini artırmak için turnuva düzenlediklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"7 gün süren satranç yarışmalarında öğrencilerimiz madalya için mücadele etti. Diğer sporlara göre daha farklı olan Satranç için hızlı düşünüp doğru hamleler yapmak gerekiyor. Bu spor aynı zamanda gençlerimize beyin cimnastiği olarak katkı sağlamakta. Ben turnuvaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum"dedi.

Zorlu ve çekişmeli geçen yarışmalar sonunda kategorilerinde derece elde eden sporculara madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Adıyaman Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat verdi.
Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan, satranç yarışmaları sonunda Kadri Işık Antalya Belekte düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecektir.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amatör spor kulüplerine 440 bin TL’lik can suyu
Amatör spor kulüplerine 440 bin TL’lik can suyu
Bowling Bölge şampiyonası sona erdi
Bowling Bölge şampiyonası sona erdi
Adıyaman FK Spor: 3 Bodrumspor: 1
Adıyaman FK Spor: 3 Bodrumspor: 1
Gençler 'Bir Genç Bir Gelecek' projesinde buluştu
Gençler 'Bir Genç Bir Gelecek' projesinde buluştu
Futbolda kupa Spor Lisesinin oldu
Futbolda kupa Spor Lisesinin oldu
Hedefi tutturan madalyayı kaptı
Hedefi tutturan madalyayı kaptı
Futbol sezonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Futbol sezonu değerlendirme toplantısı yapıldı
Kahta'da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Kahta'da öğretmenler voleybol turnuvası sona erdi
Adıyaman'da Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi
Adıyaman'da Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın spor konusundaki eksiklerini sıraladı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın spor konusundaki eksiklerini sıraladı - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimler başladı
Adıyaman Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitimler başladı
Öğrenciler birincilik için kulaç attı
Öğrenciler birincilik için kulaç attı
Keleş, Yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi
Keleş, Yurtta kalan öğrencilerle bir araya geldi
'24 Kasım Öğretmenler Günü' voleybol turnuvası tamamlandı
'24 Kasım Öğretmenler Günü' voleybol turnuvası tamamlandı
Keleş: Şampiyon atletizmcilerle gurur duyuyoruz
Keleş: Şampiyon atletizmcilerle gurur duyuyoruz
Adıyaman'da 'Bowling' şampiyonları belli oldu
Adıyaman'da 'Bowling' şampiyonları belli oldu
Kros Liginde Adıyaman Berkcanspor Özlem Şahan 1. oldu
Kros Liginde Adıyaman Berkcanspor Özlem Şahan 1. oldu
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Adıyaman imzası
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Adıyaman imzası
Keleş: Gençlik Merkezi ile Besni’ye hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz
Keleş: Gençlik Merkezi ile Besni’ye hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz
Adıyaman 1954 Spor: 3 Sivas Belediyespor: 1
Adıyaman 1954 Spor: 3 Sivas Belediyespor: 1
Şampiyon krosçular madalyalarını aldı
Şampiyon krosçular madalyalarını aldı
Adıyaman Belediyespor: 6 Fıratspor: 1
Adıyaman Belediyespor: 6 Fıratspor: 1
Adıyaman’da galibiyet sevinci sokağa taştı - Videolu Haber
Adıyaman’da galibiyet sevinci sokağa taştı - Videolu Haber
Adıyaman’da galibiyet coşkusu
Adıyaman’da galibiyet coşkusu
Adıyaman 1954 Spor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi
Adıyaman 1954 Spor’da Cüneyt Dumlupınar dönemi
Başkan Kılınç’tan, Adıyaman 1954 Spor’a destek
Başkan Kılınç’tan, Adıyaman 1954 Spor’a destek
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
Besni’de rafting heyecanı başlıyor
Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı
Adıyaman’da okul sporları değerlendirme toplantısı yapıldı
MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1
Kahta 02 Spor: 2 Hendek Spor: 1

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim