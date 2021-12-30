310 sporcunun katıldığı satranç turnuvası sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’da 7 gün süren, gençlerin ve özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği satranç yarışmalarına 310 sporcunun katıldığını söyledi.

Gençlerin satranç sporuna ilgisini artırmak için turnuva düzenlediklerini belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"7 gün süren satranç yarışmalarında öğrencilerimiz madalya için mücadele etti. Diğer sporlara göre daha farklı olan Satranç için hızlı düşünüp doğru hamleler yapmak gerekiyor. Bu spor aynı zamanda gençlerimize beyin cimnastiği olarak katkı sağlamakta. Ben turnuvaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi de kutluyorum"dedi.

Zorlu ve çekişmeli geçen yarışmalar sonunda kategorilerinde derece elde eden sporculara madalyalarını Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Adıyaman Satranç İl Temsilcisi Harun Fırat verdi.

Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan, satranç yarışmaları sonunda Kadri Işık Antalya Belekte düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Adıyaman'ı temsil edecektir.