'24 Kasım Öğretmenler Günü' voleybol turnuvası tamamlandı

"24 Kasım Öğretmenler Günü" voleybol turnuvası Adıyaman Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

24 takımın katıldığı turnuvada final maçında rakibi Sarıharman Ortaokulunu 3-1 yenen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fevziçakmak Anadolu Lisesi Karması turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçının ardından şampiyon olan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu-Fevziçakmak Anadolu Lisesi Karması takımına ödüllerini İl Millî Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal verirken turnuvanın ikincisi Sarıharman Ortaokuluna ödüllerini Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban verdi.

Turnuvanın üçüncüsü TOBB Yavuz Selim Ortaokulu ve dördüncüsü Güzel Sanatlar Lisesinin ödüllerini Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Pınar, Voleybol İl Temsilcisi Mehmet Demir ve okul müdürleri birlikte verdiler.

Turnuvanın final müsabakalarını izleyen ve dereceye giren okullara ödüllerini veren İl Millî Eğitim Müdür Vekili Mehmet Altındal bu yıl "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliklerinin coşkulu bir şekilde geçtiğini hatırlatarak öğretmenler arası düzenlenen spor turnuvasının organizasyonunda emeği geçenleri ve turnuvaya katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik etti.

İl Millî Eğitim Müdür Vekili Sayın Mehmet Altındal, katkılarından dolayı Gençlik Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek, görev yapan tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Kaynak: PHA