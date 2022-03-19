23 Nisan 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’ın ev sahipliğinde 4 gün süren TBMM 23 Nisan 'Mahallede Maç Var' grup müsabakalarına Adıyaman, Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak, Kilis ve Şanlıurfa'dan 9 erkek, 6 kız takımı olmak üzere 135 sporcu, idareci ve çalıştırıcıyı misafir ettiklerini söyledi.

'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları hakkında değerlendirmede bulunan İl Müdürü Fikret Keleş,"23 Nisan ruhuyla gerçekleştirilen müsabakalarda, sporun tabana yayılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ne kadar çok çocuk, sokaklardan ve kötü alışkanlıklardan uzakta sporla buluşursa geleceğimiz daha çok sağlam ellere teslim edilecek demektir. Çocuklarımızın boş zamanlarını spor ile değerlendirerek yarışma heyecanını yaşaması amacıyla düzenlenen bu turnuvaya katılım gösteren takımlarımızı ve tüm sporcularımızı kutluyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye genelinde 8 ilde yapılan grup müsabakalarında Adıyaman’da karşılaşan takımlardan Yarı Finale çıkan takımlarda kızlarda, grup birincileri Adıyaman Besni Kaçırhöyük Ortaokulu, Kilis ve Şanlıurfa olurken, erkeklerde grup birincileri Şırnak, Şanlıurfa ve Siirt oldu. Adıyaman’da şampiyon olan takımlar 30 Mart - 03 Nisan tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak olan Yarı Finallerine katılamaya hak kazandı.

Yarı Final çıkan takımlara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından verildi.

Grup yarışmaları 15-20 Mart 2022 tarihlerinde Aydın, Adana, Adıyaman, Aksaray, Edime, Elazığ, Karabük ve Trabzon'un ardından bölge birincilerinin yarışacağı yarı final maçları 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde Antalya, Bursa, Erzurum, Trabzon'da son olarak final maçları ise 18-22 Nisan 2022 tarihlerinde Ankara’da ve TBMM’de oynanacağı belirtildi.