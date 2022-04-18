2 bin yıllık mekanda spor gösterileri sunuldu

Kommagene Uygarlığı’nın beş büyük kentinden birisi olan 2 bin yıllık Perre Antik Kenti’nde sportif gösteriler yapıldı.

Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 15-22 Nisan Turizm Haftası ortak etkinliğinde tarih ve spor buluştu. Perre Antik Kenti’nde karate, kick boks, okçuluk, bisiklet, cimnastik gibi çeşit branşlarda gösteriler sunuldu.

Perre Antik Kenti, MÖ 165-MÖ 72 yılları arasında 234 yıl Kommagene Uygarlığı’na ev sahipliği yaparken, birçok medeniyet de burada yaşamını sürdü. 208 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti’nde, yaşam alanları ve endüstriyel alanlar bulunuyor.

Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, turistleri Perre Antik Kenti görmeye davet ederek, “Turizm Haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapmaktayız. Bugün de burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle kick boks, okçuluk, karate, cimnastik gibi çeşitli etkinlikler yapıldı. Perre Antik Kent, Kommagene Krallığı’nın 5 büyük kentinden bir tanesidir. İçerisinde 208 tane kaya mezarı, yaşam alanı, endüstriyel alanlar bulunuyor” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise konuşmasında, “Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüzün etkinliklerine katkı ve destek vermek amacıyla bugün Perre Antik Kent’teyiz. İlimiz dünyada açık hava müzesi olarak adlandırabilecek potansiyele sahiptir. Dünyadaki en etkili iletişim araçlarından bir tanesi spordur. Biz de öncelikle ilimizdeki spor turizmi, son dönemlerde yapılan doğa sporları ile turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz” cümlelerine yer verdi.

Düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcıları İhsan Maskar ve Mehmet Yasin Erkan da katılarak gösterileri izledi.

iha