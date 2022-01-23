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1.Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları Madalyalarını Aldı

Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi (IYOC) tarafından 210 ülkede, Türkiye’de ise Ulusal Yoga Federasyonu (ULUYOF) tarafından düzenlenen 1. Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021, İstanbul’da büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
23 Ocak 2022 Pazar 13:54
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1.Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları Madalyalarını Aldı

Türk sporcular Yoga Olimpiyat Oyunları’na damgasını vurdu!

Bu coşkulu organizasyonun ardından, 1. Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nın Yoga Olimpiyat Madalya Töreni yine İstanbul’da yapıldı. İnsanlık tarihinde ilk defa Türkiye’de olimpiyat ateşinin yakıldığı 1. Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nda Türk Yoga Olimpiyat şampiyonları; 24 altın, 18 gümüş ve 17 bronz madalya kazanarak toplamda 59 madalya ile görkemli bir tören eşliğinde madalyalarını aldılar. Törende Olimpiyat oyuncularına madalyaları, Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf tarafından takdim edildi.

24 Altın Madalya

Altın madalya kazanan Yoga Olimpiyat oyuncuları; Yoga Akrobatik kategorisinde Tuğçe Kalkuz ve Mustafa Çilek’ten oluşan takım, Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Asana kategorisi erkeklerde Emre Koçak, Yoga Asana kategorisi 50+ kadınlarda Serpil Gökhan, Yoga Asana kategorisi 50+ erkeklerde Mehmet Bora Kızılay, Yoga Asana kategorisi kızlarda Melek Nilsu Coşkun, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Koreografi kategorisinde Merve Tanrıverdi, Selva Arı, Musab Kendirci ve Cabrayil Mammadli’den oluşan takım, Yoga Dans kategorisinde Pelin Duman ve Sevgi Alıcı’dan oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi kadınlarda Sema Gümüş, Yoga Akışı Kategorisi erkeklerde Zeynel Türk, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Birgül Yeniçeri, Yoga Akışı kategorisi 50+ erkeklerde Saim Haholu, Yoga Akışı kategorisi kızlarda İkra Buse Şeker, Yoga Ritmik kategorisinde ise Birgül Yıldırım, Şirvan Yücel, Neval Kütük ve Burçin Akhan’dan oluşan takım oldu.

18 Gümüş Madalya

Gümüş madalya kazanan Yoga Olimpiyat oyuncuları; Yoga Akrobatik kategorisinde Nava Nur Tüzüner ve Sevgi Alıcı’dan oluşan takım, Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Yaşam Demiralp, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Asana kategorisi erkeklerde Murat Özkut, Yoga Asana kategorisi 50+ kadınlarda Nurten Erel, Yoga Asana kategorisi 50+ erkeklerde Oktay Akay, Yoga Asana kategorisi kızlarda Defne Ela Pişkin, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Sema Gümüş, Yoga Dans kategorisinde Sedef Görgünay ve Engin Pulat’tan oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi kadınlarda Seda Arslanoğlu, Yoga Akışı Kategorisi erkeklerde Anıl Erdoğan, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Serpil Gökhan, Yoga Akışı kategorisi 50+ erkeklerde Aytaç Akbaş, Yoga Akışı kategorisi kızlarda Hayat Balpazarı, Yoga Ritmik kategorisinde ise Vildan Gürbüz ve Orkun Tolun’dan oluşan takım oldu.

17 Bronz Madalya

Bronz madalya kazanan Yoga Olimpiyat oyuncuları; Yoga Akrobatik kategorisinde Neval Kütük ve Şirvan Yücel’den oluşan takım, Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Eylem Bal Yoga Asana kategorisi kadınlarda Selva Arı, Yoga Asana kategorisi erkeklerde Şahsivar Şengüler, Yoga Asana kategorisi 50+ kadınlarda Aysel Çağlayan, Yoga Asana kategorisi kızlarda Zeynep Görgü, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Banu Helvacı, Yoga Dans kategorisinde Neval Kütük ve Birgül Yıldırım’dan oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi kadınlarda Günsel Bilici, Yoga Akışı Kategorisi erkeklerde Sinan Özyürek, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Güven Akbaş, Yoga Akışı kategorisi 50+ erkeklerde Mehmet Ali Karataş, Yoga Akışı kategorisi kızlarda Melek Nilsu Coşkun, Yoga Ritmik kategorisinde ise Beyhan Çerençe ve Perihan Gürkan’dan oluşan takım oldu.

Tüm Dünyada ve Türkiye’de, Barış ve Birlik

Tüm dünyada ve Türkiye’de barış ve birlik sloganıyla hayat bulan Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları, sekiz kategoride yapıldı. Bu kategoriler şunlar oldu: Yoga Akrobatik, Yoga Artistik, Yoga Asana, Yoga Atletik, Yoga Koreografi, Yoga Dans, Yoga Akışı, Yoga Ritmik. Yaş grupları ise, 4-17 yaş grubu kız-erkek, 18-49 yaş grubu kadın-erkek, 50+ yaş grubu kadın- erkek şeklinde ayrıldı. Böylece tüm yoga severler kendilerine uygun bir kategoride oyunlara katılma şansı buldu.

Dünya Genelinde 5300, Türkiye’den 150 katılım ile Bir Rekor!

1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları 2021’e tüm dünya genelinde 5300, Türkiye’den ise 150 katılım oldu. En çok katılımın olduğu ülkeler; Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri.

Yoga Yarışması Değil, Yoga Olimpiyat Oyunları

Dünyada uzun yıllardır yoga yarışmaları yapılıyor, Yoga Olimpiyat Oyunları ise ilk defa yapılıyor. Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi tarafından 2 senedir düzenlenen etkinlik birbirinden renkli, yaratıcı ve ilham verici performansların sunulmasına zemin oluyor.

Yoga Sporu Alanında Büyük Bir Başarı

Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi, gerçekleşen 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları ile Yoga Sporu alanında büyük bir başarıya imza attı. İnsanların yoga yaparak barış ve birlik bilincine ulaşmasını hedefleyen IYOC, tüm dünyanın pozitif yönde değişimi ve tüm dünya insanlığının mutluluğu için çalışmalarına devam ediyor.

2022 Yılı İçin Hazırlıklar Başladı!

Uluslararası Yoga Olimpiyat Komitesi yetkilileri 2022 yılında dünyanın 210 ülkesinden Yoga Olimpiyat oyuncularının katılımı ile 2. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği müjdesini verdi. Bu kapsamdaki çalışmaların büyük bir hızla ve heyecanla başladığını belirten yetkililer, küresel barış ve birlik için herkesi 2022 yılında gerçekleşecek olan 2. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları’na katılmaya davet ettiler.

Son Güncelleme: 23.01.2022 13:57
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1.Türkiye Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları Şampiyonları Madalyalarını Aldı
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Zeynep Erdogan 2022-01-23 16:39:22

Harika tşk

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