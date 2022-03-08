1958 Gölbaşıspor Play-Off'a yükseldi

Gölbaşı İlçe Stadyumunda Yamanspor ile karşı karşıya gelen 1958 Gölbaşıspor, maça baskılı başlayarak daha maçın ilk dakikasında 1-0 öne geçti. Maçın 10.dakikasında daha sonra 2-0 öne geçen 1958 Gölbaşıspor ilk yarıyı bu skorla bitirdi.

1958 Gölbaşıspor, ikinci yarıya hızlı başlayarak maçın 57.dakikasında 3-0 öne geçti. Maçta tempoyu hiç düşürmeyen 1958 Gölbaşıspor , maçın ikinci yarısında 10 kişi kaldığı sahadan bir gol daha bularak durumu 4-0 yaparak maçtan galip geldi.

1958 Gölbaşıspor’un rakipleri önümüzdeki haftalarda çekilecek kuralar sonucu rakipleri belli olacak ve maçlarda eleme sistemine göre galip gelen en iyi takım bir üst lige çıkmaya hak kazanacak.1958 Gölbaşıspor – Yamanspor maçını Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı da tribünden takip ederek takıma destek verdi.