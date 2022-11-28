1958 Gölbaşıspor Kendi Sahasında Kahta Karşıyaka ile Karşılaştı

Gölbaşı İlçe Stadyumunda oynanan maça vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçta İlk Onbir şöyle

Eyüp Özdemir, Onur Koca, Uğur Desteci, Özgür Oktay, Halil Polat, Musa Çelik, Zübeyir Bakır, Özgür Efe Şahin, Eray Erdemir, Tolga Erdemir, Kasım Gültoplayan.

1958 Gölbaşıspor goller: Tolga Erdemir (1)

Maç sonucuna göre 1958 Gölbaşıspor 13 puanla 2. Oldu.

8.Haftada 1958 Gölbaşıspor, kendi sahasında Adıyaman Berkcanspor ile karşılacak.