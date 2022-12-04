1958 Gölbaşıspor Deplasmanda Berkcanspor’u mağlup etti

Adıyaman Mansur Yardımcı Stadyumunda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçta İlk Onbir şöyle

Hasan Hüseyin Altundaş, Onur Koca, Uğur Desteci, Özgür Oktay, Halil Polat, Musa Çelik, Zübeyir Bakır, Serhat Yalçın, Eray Erdemir, Tolga Erdemir, Alican Fergar.

1958 Gölbaşıspor goller: 10’ Serhat Yalçın, 18’ Alican Fergar, 50’ ve 58’ Hacı Ali Yoldaş (2), 55’ ve 78’ Tolga Erdemir (2), 67’ Uğur Desteci

Maç sonucuna göre 1958 Gölbaşıspor 16 puanla 2. Oldu.

9.Haftada 1958 Gölbaşıspor, kendi sahasında İmamağa Spor ile karışılacak.