1958 Gölbaşıspor 2 – 1 İmamağaspor

Gölbaşı İlçe Stadyumunda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçta İlk Onbir şöyle

Hasan Hüseyin Altuntaş, Halil Polat , Uğur Desteci, Özgür Oktay, Onur Koca, Zübeyir Bakır, Musa Çelik, Tolga Erdemir, Eray Erdemir, Alican Ferger, Kasım Gültoplayan

1958 Gölbaşıspor goller: 17’ ve 29’ Tolga Erdemir,

Maç sonucuna göre 1958 Gölbaşıspor 19 puanla 2. Oldu.

10.Haftada 1958 Gölbaşıspor, deplasmanda Adıyaman Çınarspor ile karşılacak.