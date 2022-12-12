Gölbaşı İlçe Stadyumunda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Maçta İlk Onbir şöyle
Hasan Hüseyin Altuntaş, Halil Polat , Uğur Desteci, Özgür Oktay, Onur Koca, Zübeyir Bakır, Musa Çelik, Tolga Erdemir, Eray Erdemir, Alican Ferger, Kasım Gültoplayan
1958 Gölbaşıspor goller: 17’ ve 29’ Tolga Erdemir,
Maç sonucuna göre 1958 Gölbaşıspor 19 puanla 2. Oldu.
10.Haftada 1958 Gölbaşıspor, deplasmanda Adıyaman Çınarspor ile karşılacak.
1958 Gölbaşıspor 2 – 1 İmamağaspor
Adıyaman 1. Amatör Küme A grubunda mücadele eden takımımız 1958 Gölbaşıspor, oynadığı Adıyaman İmamağaspor’u u 2-1 mağlup etti.
12 Aralık 2022 Pazartesi 12:56
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Gölbaşı İlçe Stadyumunda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.