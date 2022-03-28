18 ilin karatecileri Adıyaman’da mücadele etti

Bölgenin en çok spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Adıyaman’da 18 ilden 400 sporcu ve 15 idareci, 25 antrenör, 41 hakem olmak üzere toplamda 481 kişinin katılımıyla organizasyona daha imza atıldı.

Karate branşında büyük bir organizasyon ile yüzlerce sporcuyu ağırladıklarını belirten yekliler şunları söyledi:

"Kentimiz adeta spor olmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Federasyonlarımızın ilimizin alt yapısı ve kapasitesine yönelik düzenledikleri organizasyonlarımıza her gün bir yenisini eklemeye devam ediyoruz. Bu hafta Karate branşında büyük bir organizasyon ile yüzlerce sporcu, antrenör, hakem ve idareciyi ilimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Bu sporcularımız aynı zamanda birer turizm elçisi olarak ilimizi ve burada yaşadıklarını her yerde anlatarak kentimizin tanıtımına da katkı sağlıyor. Ben müsabakalara katılan 400 sporcumuzu kıyasıya ve centilmence mücadelenin ardından elde ettikleri başarılardan dolayı da kutluyorum. Şampiyon sporcularımız önümüzdeki günlerde yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."