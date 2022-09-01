Galeriler Yazarlar
Adıyaman 34
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.146,44
ALTIN
995,54
DOLAR
18,20
STERLİN
21,14
EURO
18,30

100 spor kulübüne, 1 milyon liralık nakdi destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirde Amatör Spor Kulüpleri Derneği’ne bağlı 100 spor kulübünün her birine 10 bin, toplamda 1 milyon Türk lirası nakdi destek verildi.

01 Eylül 2022 Perşembe 08:45
4 Okunma
100 spor kulübüne, 1 milyon liralık nakdi destek

Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı dönem toplantısının birinci birleşiminde karara bağlanan 1 milyon Türk lirası nakdi destek için Meclis Toplantı Salonu’nda lansman yapıldı. 
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe iyi hazırlamak gerektiğini belirterek, bu meselenin yemek kadar, su kadar temel bir ihtiyaç niteliği taşıdığını söyledi. 
Şahin: Gaziantep Büyükşehir olarak siz değerli gençlerimizin emrindeyiz 
Başkan Fatma Şahin, sporcuların toplamda 1 milyon Türk lirasını güzel günlerde harcaması dileğinde bulunarak, “Bereket çok önemli. Sevgi ve muhabbetle yapılan her şey ağız tadı getiriyor. Muhabbet ve sevgi getiriyor. En nihayetinde de bu durum, başarıyı beraberinde getiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, siz değerli gençlerimizin, sporcularımızın emrindeyiz.” dedi.  
Sporun gündelik yaşamda çok önemli bir hale geldiğini ifade eden Başkan Şahin, şunları kaydetti: 
“Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. İşi baştan sıkı tutmak gerekiyor. Profesyonel spora baktığımız zaman çok ciddi paralar harcanıyor ama amatör ruhtaki heyecan ve o kalbi bakış kaybedilince Allah bereketini de alıyor. O yüzden amatör spor dediğimiz şey çok mühim. Bizi disipline ediyor. Amatör ruh bizlere stratejik bakış kazandırıyor. Bize planlamayı öğretiyor. Aslında hayat dediğimiz şey de bu. Daha baştan evlatlarımız hayatı erken yaşta spor alanında tecrübe ediyor. Kim bu süreci iyi yönetirse de geleceğinde çok daha kariyerli bir bireye dönüşüyor.” 
“Başkan Fatma Şahin’in amatör spor kulüplerine olan desteği bakanlık sürecine dayanıyor” 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir de, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in taleplerini hiçbir zaman geri çevirmediğini dile getirerek şunları söyledi: 
“Amatör spora yapılan maddi destek çok önemli. Kulüplerimizin maddi olarak rahatalaması açısından çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız, teşekkürleri fazlasıyla hak ediyor. Bakanlık sürecinden bu yana Başkan Fatma Şahin bizlere destek oluyor. İlk desteğine bin lira ile başlamıştı. Sonra geçen yıl 4 bin lira ile destek oldu. Bu yıl da 10 bin lira nakdi destek alacağız.” 
Özbay: Böylesine bir desteği ilk defa gaziantep’te gördüm
Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise ilk defa Gaziantep’te amatör spor kulüplerine böylesine bir destek gördüğüne dikkati çekerek, “Spor başarılı olma konusunda en doğru yol. Spor yapan nesiller ahlaklı olur, özgüveni çok yüksek olur, dürüst olur, samimi olur. Problemlerle baş etmesini çok iyi bilir dolayısıyla bizim için önemli olan sokaktan alacağımız bir nefer beraberinde 3 nefer daha getirecektir.” ifadesini kullandı. 
Programın sonunda Başkan Fatma Şahin, amatör spor kulübü temsilcilerine ve sporcularına sıfır göbek ve sağlıklı yaşam İçin bisiklet hediye etti. 
Lansmanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir’in yanı sıra Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ile amatör spor kulüplerinin başkanları ve temsilcileri yer aldı.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyamanlı sporcu Balkan Şampiyonasına katılıyor
Adıyamanlı sporcu Balkan Şampiyonasına katılıyor
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Adıyaman, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Adıyaman, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu - Videolu Haber
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu - Videolu Haber
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası müsabakaları başladı
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası müsabakaları başladı
Adıyamanlı karateciler başarıyla döndüler
Adıyamanlı karateciler başarıyla döndüler
Devler Adıyaman’da şampiyonluk için kürek çekecek
Devler Adıyaman’da şampiyonluk için kürek çekecek
Geleceğin futbolcuları GSB Spor Okullarında yetişiyor
Geleceğin futbolcuları GSB Spor Okullarında yetişiyor
Adıyamanlı görme engelli halterci Türkiye 2'incisi oldu
Adıyamanlı görme engelli halterci Türkiye 2'incisi oldu
7 binin üzerinde çocuk, su sporlarıyla tanıştı - Videolu Haber
7 binin üzerinde çocuk, su sporlarıyla tanıştı - Videolu Haber
Bayanların yeni gözdesi futbol
Bayanların yeni gözdesi futbol
BESYO özel yetenek sınavı devam ediyor
BESYO özel yetenek sınavı devam ediyor
Adıyaman Su Topu Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu
Adıyaman Su Topu Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu
Muhammed, yine ıskalamadı ve Türkiye şampiyonu oldu
Muhammed, yine ıskalamadı ve Türkiye şampiyonu oldu
Taşkın, güven tazeledi
Taşkın, güven tazeledi
Adıyaman yüzmede 23 ili geride bıraktık
Adıyaman yüzmede 23 ili geride bıraktık
İşitme Engelliler Süper Ligi'nde fikstür çekildi
İşitme Engelliler Süper Ligi'nde fikstür çekildi
Fenerbahçe Adıyaman’da kamp yapıyor
Fenerbahçe Adıyaman’da kamp yapıyor
Sanko Holding’e teşekkür ziyareti
Sanko Holding’e teşekkür ziyareti
Türkiye 4.'sü olan işitme Engelliler Takımından, Başkan Kılınç'a ziyaret
Türkiye 4.'sü olan işitme Engelliler Takımından, Başkan Kılınç'a ziyaret
SANKO Okullarının yüzme başarısı
SANKO Okullarının yüzme başarısı
Keleş'ten şampiyon sporculara ziyaret
Keleş'ten şampiyon sporculara ziyaret
Türkiye şampiyonu sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Türkiye şampiyonu sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret
E-Spor Heyecanı Mezopotamya Living Lab’de yaşanıyor - Videolu Haber
E-Spor Heyecanı Mezopotamya Living Lab’de yaşanıyor - Videolu Haber
Başkan Yıldırım: Kahta siyasetine dizayn vermek boynumun borcu olsun
Başkan Yıldırım: Kahta siyasetine dizayn vermek boynumun borcu olsun
Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı
Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı
SANKO Okulları Öğrencisi Sakmak, turnuvada iki altın madalya ve bir kupa kazandı
SANKO Okulları Öğrencisi Sakmak, turnuvada iki altın madalya ve bir kupa kazandı
'Babalar Günü’nde Satranç Turnuvası' düzenlendi
'Babalar Günü’nde Satranç Turnuvası' düzenlendi
GSB Spor Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı
GSB Spor Yaz Spor Okulları’na kayıtlar başladı
Badminton Adıyaman takımı Türkiye yarı finallerinde
Badminton Adıyaman takımı Türkiye yarı finallerinde

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim