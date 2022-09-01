100 spor kulübüne, 1 milyon liralık nakdi destek

Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı dönem toplantısının birinci birleşiminde karara bağlanan 1 milyon Türk lirası nakdi destek için Meclis Toplantı Salonu’nda lansman yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı konuşmada, çocukları geleceğe iyi hazırlamak gerektiğini belirterek, bu meselenin yemek kadar, su kadar temel bir ihtiyaç niteliği taşıdığını söyledi.

Şahin: Gaziantep Büyükşehir olarak siz değerli gençlerimizin emrindeyiz

Başkan Fatma Şahin, sporcuların toplamda 1 milyon Türk lirasını güzel günlerde harcaması dileğinde bulunarak, “Bereket çok önemli. Sevgi ve muhabbetle yapılan her şey ağız tadı getiriyor. Muhabbet ve sevgi getiriyor. En nihayetinde de bu durum, başarıyı beraberinde getiriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, siz değerli gençlerimizin, sporcularımızın emrindeyiz.” dedi.

Sporun gündelik yaşamda çok önemli bir hale geldiğini ifade eden Başkan Şahin, şunları kaydetti:

“Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. İşi baştan sıkı tutmak gerekiyor. Profesyonel spora baktığımız zaman çok ciddi paralar harcanıyor ama amatör ruhtaki heyecan ve o kalbi bakış kaybedilince Allah bereketini de alıyor. O yüzden amatör spor dediğimiz şey çok mühim. Bizi disipline ediyor. Amatör ruh bizlere stratejik bakış kazandırıyor. Bize planlamayı öğretiyor. Aslında hayat dediğimiz şey de bu. Daha baştan evlatlarımız hayatı erken yaşta spor alanında tecrübe ediyor. Kim bu süreci iyi yönetirse de geleceğinde çok daha kariyerli bir bireye dönüşüyor.”

“Başkan Fatma Şahin’in amatör spor kulüplerine olan desteği bakanlık sürecine dayanıyor”

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir de, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in taleplerini hiçbir zaman geri çevirmediğini dile getirerek şunları söyledi:

“Amatör spora yapılan maddi destek çok önemli. Kulüplerimizin maddi olarak rahatalaması açısından çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız, teşekkürleri fazlasıyla hak ediyor. Bakanlık sürecinden bu yana Başkan Fatma Şahin bizlere destek oluyor. İlk desteğine bin lira ile başlamıştı. Sonra geçen yıl 4 bin lira ile destek oldu. Bu yıl da 10 bin lira nakdi destek alacağız.”

Özbay: Böylesine bir desteği ilk defa gaziantep’te gördüm

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ise ilk defa Gaziantep’te amatör spor kulüplerine böylesine bir destek gördüğüne dikkati çekerek, “Spor başarılı olma konusunda en doğru yol. Spor yapan nesiller ahlaklı olur, özgüveni çok yüksek olur, dürüst olur, samimi olur. Problemlerle baş etmesini çok iyi bilir dolayısıyla bizim için önemli olan sokaktan alacağımız bir nefer beraberinde 3 nefer daha getirecektir.” ifadesini kullandı.

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin, amatör spor kulübü temsilcilerine ve sporcularına sıfır göbek ve sağlıklı yaşam İçin bisiklet hediye etti.

Lansmanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Başkanı Abdülkadir Gözegir’in yanı sıra Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ile amatör spor kulüplerinin başkanları ve temsilcileri yer aldı.