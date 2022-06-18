02 Cendere Taraftarlar Derneği'nden Keleş’e ziyaret

02 Cendere Taraftarlar Derneği Başkanı Mahmut Tuzcu ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i makamında ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan 02 Cendere Taraftarlar Derneği Başkanı Mahmut Tuzcu,"02 Cendere Taraftarlar Derneği olarak gün geçtikte gençlerimizle ve taraftarlarımızla büyük bir dernek haline geliyoruz. Spora ve sporcuya değer veren ilin sorunları konusunda kapısını sonuna kadar açan Gençlik Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e teşekkür ediyoruz. Her zaman taraftarın yanında olan bir insan sorunlarımızı ve taleplerimizi kulak arkası yapmadan anında çözüme kavuşturuyor. Bizlerde 02 Cendere Taraftarlar Derneği olarak müdürümüze çalışmalarında başarılar diliyor her zaman yanından olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Ziyaretten son derece mutlu olan belirten Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 02 Cendere Taraftarlar Derneği Başkanı Mahmut Tuzcu ve yönetimine teşekkür ederek, taraftarların yanında olacağını söyleyerek başarılar diledi.

02 Cendere Taraftarlar Derneği Başkanı Mahmut Tuzcu ve yönetimi Adıyaman Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş’e Cendere 02 atkısı hediye etti.