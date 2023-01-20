Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kurulu harekete geçti.

SPK'nın bülteninde söz konusu internet sitelerle ilgili hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

https://forexkurumlari.info

https://tr2.maldofx2.com

https://customer2.maldofx.co

https://www.lidyafx46.com

https://onsfx3.com

https://forekspro15.com

https://moneyiletisim6.com

https://newinvestmarkets2.com

https://invest-fbs-fx.com

https://pisagor.forexanalizlerim.net

https://olivemarkets158.com

https://www.hfm-01.com

https://www.fxxmglobal.org

https://kriptorex24.com

https://moneytrading.info

https://www.diamondfx.com

https://asalforex.com

https://gkmarkets-tr.com

https://giris.gkmpanel1.com

https://secure.vtr-tickmill.com

https://fsmcapitals.org

Bu arada SPK'nın yayımlanan bültenin şöyle: