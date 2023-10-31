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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eymen Ayhan her gün en az 10 diş sarımsak ve bolca soğan tüketiyor. Küçük yaştan itibaren her gün soğan ve sarımsak yiyen Eymen, arkadaşları ile gezerken bile sarımsağı yanından ayırmıyor.

Yediği sarımsak ve soğanlar ile kendini çok güçlü hissettiğini ve neredeyse hiç hastalanmadığını belirten Eymen, “8 yaşında soğan yemeye başladım. Çok da iyi yiyorum, tadı künefeye benziyor. Sağlığım gayet yerinde, soğan ve sarımsak sağlıklı gıdalar. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlarıma da yemelerini tavsiye ediyorum ama okuldan önce değil, çünkü kokuyor.” dedi.

“SÜREKLİ BİR SOĞAN YEME İSTEĞİ VAR”

Eymen'in annesi Özgül Bingül Ayhan, Eymen’in küçük yaştan beri sürekli soğan yemesiyle ilgili olarak, “Küçüklüğünden beri soğan ve sarımsak yiyor. Okula giderken de yemek istiyor ancak ‘Ağzın kokar, yeme oğlum.’ diyorum. Bazen aşırı derecede yemek istiyor. Marketten kokulu sakızlar alıyoruz, dişlerini fırçalaması konusunda sürekli uyarıyorum. Sürekli bir yeme isteği var ve bunu durduramıyorum. Daha önce doktora da gitmedim. Neden böyle bir ihtiyaç duyuyor bilmiyorum ama sürekli bir soğan-sarımsak yeme isteği var.” diye konuştu.

Oğlunun okuldan geldiği gibi eline top aldığını ve futbol oynamayı çok sevdiğini belirten anne, şimdiye kadar sağlıkla ilgili herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını da dile getirdi.

DİYETİSYEN ÇOBUR: KURU SOĞAN ÇİĞ TÜKETİLDİĞİNDE MİDEDE YANMA YAPAR

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Diyetisyen Fatma Çobur, fazla soğan tüketiminin birçok rahatsızlığı tetikleyeceğini vurguladı.

Çobur, sarımsağın bağışıklığı güçlendirdiğini belirterek, "Her şeyin aşırısı zararlıdır" dedi. Kuru soğan çiğ olarak tüketildiğinde midede şişkinlik ve yanma yaparken, gastrit ile reflüye de sebep olabileceğini ifade eden Çobur, "Fazla tüketildiğinde kanamaları artırabilir. Basur kanamaları olanlar kuru soğan tüketirken dikkatli olmalıdır. Bunun yanı sıra kuru soğanın migren ağrılarını tetikleyici etkileri olabilir. Soğanın yetişkinler için önerilen günlük tüketim miktarı 1-2’dir. Durum böyleyken 12 yaşındaki bir çocuğun kilolarca soğan tüketmesi yan etki oluşturabilir" diye konuştu.