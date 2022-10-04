Yazar Behramoğlu CHP'liler ile buluştu

Türk edebiyatının yaşayan en büyük şairlerinden Ataol Behramoğlu, Adıyaman'da CHP İl Örgütü ile bir araya geldi.

Ünlü yazar Behramoğlu'nu Adıyaman İl Başkanı Binzet karşıladı. CHP Adıyaman İl Örgütü ve yazar Ataol Behramoğlu keyifli bir sohbet gerçekleştirdiler. Ziyarette şair-yazar Ataol Behramoğlu, şiirlerinden seçmeler okudu ve kendi öyküsünden anılar anlatarak şiirle olan dostluğunun geçmişine değindi.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Binzet, CHP il Örgütü olarak Behramoğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek;"Bugün yaşayan efsanelerden biri olan şair ve yazar Behramoğlu, bizleri ziyaret ederek şereflendirdi. Kendisiyle uzun uzadıya sohbet ettik. Şiirlerinden, eserlerinden bahsettik. Behramoğlu bizlere kitap armağan etti ve karşılıklı olarak çok verimli bir zaman geçirdik. Ziyaretlerinden ötürü kendisine tüm CHP Adıyaman İl Örgütü olarak teşekkür ediyor, meslek hayatında başarılarının daim olmasını diliyorum."dedi.