Yapıcıoğlu: Eğer idam cezası gelecekse uyuşturucu imalatını yapanlar için getirilsin

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, memleket gezileri kapsamında Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

İlçedeki muhtarların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Yapıcıoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Biz de bir ittifakın içerisinde yer alabiliriz"

Partisinin şu an itibariyle bir ittifak kararı almadığını vurgulayan Yapıcıoğlu, "Yüzde 7 barajı dolayısıyla sorun yaşayabileceğini düşünen partiler de bir ittifakın içerisinde yer alma ihtiyacı hissediyorlar. Bu iki sebepten dolayı biz de bir ittifakın içerisinde yer alabiliriz. Ama ne pahasına olursa olsun ilkelerimizi çiğnemek pahasına da olsa bir ittifaka kapağı atalım da birkaç arkadaşımız Meclis'e girsin, biz o düşüncede değiliz. Milletin, memleketin hayrına olduğuna kanaat getirdiğimiz bir formül gelirse önümüze evet deriz."

"Her medyaya gitmeyiz"

HÜDA PAR'a medyada fazla yer verilmemesi üzerine sorulan bir soruya yanıt veren Yapıcıoğlu, "Eğer davet edilirsek gideriz. Eğer programımız el veriyorsa gideriz. Ama her medyaya gitmeyiz. Mesela bir TV kanalı ısrarla, belki 3 yıl peşimizde koştular, başkanınızı konuk etmek istiyoruz, dediler ama gitmedik. Başka kanallar da var onlar da çağırsalar gitmeyiz. Ama farklı siyasi temayülleri olan medya kuruluşları bizi çağırdıklarında gidiyoruz." dedi.

"İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanıyla birden fazla kez görüştük"

Vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunların yanı sıra parti olarak proje ve düşüncelerini de hükümet yetkilileri ile paylaştıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, "Bazen yazılı şekilde raporlar hazırlamak suretiyle bazen de yüz yüze görüşmelerde sözlü olarak dile getiriyoruz. Dile getirdiğimiz pek çok sorun var. Bu sorunlardan bazılarının çözüldüğünü, bazılarına da hükümetin ciddiyetle eğildiğini müşahede ettiğimiz oluyor. Hem iç politikada hem dış politikada bunu yapıyoruz. Belki basın çok dile getirmez ama mesela İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanıyla birden fazla kez görüştük. Israrla bu konuyu gündeme getirdik. En son o sözleşmenin zararlı yönleri belki görüldü, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da görüldü ve geri çekildi."

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar netleştikten sonra tavrımızı paylaşacağız"

Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı destekleyeceklerinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Birinci turda da ikinci turda da mevcut adaylar arasında millete, memlekete en iyi hizmeti kimin yapabileceğine inanırsak onu destekleriz. 2018 seçimlerinde de bizim kendi Cumhurbaşkanı adayımız yoktu. Biz parlamento seçimlerine kendi adaylarımızla katıldık ama o zaman 6 tane aday vardı, biz mevcut adaylar arasında Sayın Cumhurbaşkanına destek verdik ve bunu da deklare ettik. Bu seçimlerde de seçim süreci başlayıp adaylar netleştikten sonra tavrımızı kamuoyu ile paylaşıp net bir şekilde ortaya koyacağız. Gizli saklı iş yapmayacağız yani."

Kürt meselesi

Kürt meselesine de değinen Yapıcıoğlu, "Eğer çözümü istiyorsanız şimdi tam zamanıdır. Elinde silah olanlar en azından yurtiçinde eylem yapamaz bir duruma gelmişken siz adım atarsanız hiç kimse size silah zoruyla bu adımları attılar diyemez. Neyse atılması gereken adımlar şimdi atılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Amerika'nın hiç kimseye dost olduğuna inanmıyorum"

ABD'nin müttefik ve dost bir ülke olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Yapıcıoğlu, "Dünyadaki en güvenli yer Amerika'nın olmadığı yerdir. Amerika'nın hiç kimseye dost olduğuna inanmıyorum. Amerika'nın iki tane dostu vardır: Menfaatleri, siyonizm. Amerika başka hiç kimseye dost değildir, Avrupa ülkelerine de dost değildir. Belki şu anda dost gibi görünüyor ama ben inanmıyorum. Batı şu anda belki kendi aralarında ortak menfaatleri olduğunda yekvücut halde hareket ediyorlar ama aralarına bir menfaat ilişkisi girdiğinde birbirlerine nasıl kıydıklarını birbirlerine nasıl girdiklerini bu son yüzyılda çok acı bir şekilde tecrübe ettik. Uluslararası dengeleri gözeterek bazı ilişkiler geliştirirsiniz ama stratejik dost ve müttefik tanımını biz kabul etmiyoruz, yani doğru bulmuyoruz. Onlar stratejik bir müttefik de değildir, dost da değildir. İşine bugün geldiği için size, bu müttefikim, diyor ama aynı müttefik kapının arkasında ya da duvarın arkasından size türlü türlü tuzaklar kurabiliyor, kurmaya da devam edecek. Bu gerçekliği bilerek hareket etmek gerekiyor." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak hükümetin yürüttüğü politikayı doğru bulduklarını vurgulayan Yapıcıoğlu, "Temennimiz inşallah Rusya ile Ukrayna'yı masanın başına oturtup onlara Barış Anlaşması imza atmak suretiyle de güzel bir sonla sonuçlanır." diye belirtti.

"Eğer idam cezası gelecekse uyuşturucu imalatını yapanlar için getirin"

Uyuşturucu ile mücadele yöntemine yönelik önerilerde bulunan Yapıcıoğlu, şunları söyledi.

"Uyuşturucudan çok kişi yakalanıyor ama baronlar yakalanıyor mu bundan çok emin değilim. Uyuşturucu kullanma yaşıyor epeyce düşmüş ve uyuşturucuya bulaşan gençlerin sayısı sürekli artıyor. 2002'de cezaevindeki toplam insanların sayısı 52 bindi, şu anda uyuşturucudan yatan insanların sayısı bundan fazladır. Bu kadar çok kişi yakalanmış ama bu kişiler eğer torbacı ise yani dışarıda küçük parçalar halinde bunu gençlere satan kişilerse, siz bir torbacıyı yakalarsınız o uyuşturucu baronu kendisine başka bir eleman bulur ona sattırır. Bu işin kaynağını kurutmak lazım.

Bizim önerimiz şudur, eğer idam cezası gelecekse bunun için getirin. Yurt dışından ülkeye uyuşturucu madde sokan kişi ya da burada imalatını yapan kişiyi idam edin. Suçların kötüsü insan öldürmektir. Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İnsan öldürmenin en kötüsü; maddi menfaat için, para için hiç tanımadığı birisini kiralık katil olarak gidip öldürürse bu katillerin en pisidir. Menfaat için bir adamı öldüren birisi canavardır. Bakış açımıza göre uyuşturucu satıcılığı yapan kişi para için katliam yapıyor, binlerce insanı yavaş yavaş öldürüyor. Asacaksanız bunları asın."

Yapıcıoğlu, konuşmasının devamında anadilde eğitimin bir hak olduğuna dikkat çekerek, bunun önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Yapıcıoğlu toplantının sonunda muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.