Vekil Aydın: Uçak sefer sayısını artırıyoruz

Adıyaman-İstanbul arasında düzenlenen sefer sayısının artırılacağının müjdesini veren Aydın, İstanbul Havalimanı’na her gün yapılan uçak seferlerine ilave olarak 2 Ekim 2021’den itibaren, haftanın 3 günü Türk Hava Yollarının firması olan Anadolu Jet ile Sabiha Gökçen havalimanına uçuşların başlayacağını ifade etti.

“Aprona bir uçak girebilirken şu an beş uçak giriş yapabiliyor”

Aydın, açıklamasında; “AK Parti döneminde 2011 yılında yenilenen Adıyaman Havaalanı 1.200 metrekare kapalı alana sahip iken yenilenerek 23.000 metrekare kapalı alan ile hizmet vermeye devam etmektedir. Aprona bir uçak girebilirken şu an beş uçak giriş yapabiliyor. Yıllık yolcu kapasitesi ise 300 binden 2 milyona çıkartılmış ve dış hatların altyapısı da uçuşa hazır hale getirilmişti. AK Parti döneminde ulaşım çeşitliliğini artırarak havaalanını kullanan hemşerilerimizin sayısı artmıştır. Adıyaman havaalanında yolcu hareketliliğini artırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.