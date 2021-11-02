Vekil Aydın: Recep içme suyu Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın ihtiyacını karşılayacak

"İlk gün olduğu gibi bugün de aralıksız devam etmektedir"

Adıyaman ve ilçelerdeki içme suyu ve sulama alanlarındaki çalışmaların ilk gün oldığu gibi bugünde aralıksız devam ettiğini belirten Milletvekili Ahmet Aydın, "Adıyaman’ımız ve ilçelerimizde içme suyu ve sulama alanında çalışmalarımız ilk gün olduğu gibi bugün de aralıksız devam etmektedir. Her bir hemşerimizin temiz, doğal, kaliteli su kullanımı için gayretlerimizi esirgemeden takiplerimizi neticelendiriyoruz" dedi.



"87.120.000,00 TL bedel üzerinden 600 gün süre ile imzalanmıştır"

Adıyaman Recep İçmesuyu Ana İsale Hattı işinin ihalesin yapıldığını ve 600 gün süre ile imzalandığını hatırlatan Aydın, "Adıyaman Recep İçmesuyu Ana İsale Hattı işinin ihalesi 14.10.2020 tarihinde yapılmış olup ilgili firmayla 20.10.2021 tarihinde 87.120.000,00 TL bedel üzerinden 600 gün süre ile imzalanmıştır. Adıyaman ilinin Recep Köyündeki Değirmen 1 ve Değirmen 2 kaynaklarından alınacak olan 4,02 hm³/yıl içme suyu, DN 600-125 mm çap aralığında 80 km uzunluğundaki çelik boru ile Çelikhan, Sincik, Kahta ve Samsat’ın 163 mahalle, belde, köy, mezrası ile Samsat şehir merkezinin içme suyu ihtiyaçlarının karşılayacaktır. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılması noktasında bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, milletvekilli arkadaşlarımız ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diye konuştu