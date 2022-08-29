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Ulubey'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, '30 Ağustos Zafer Bayramı' nedeniyle yazılı açıklamada bulundu.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:15
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Ulubey'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı

Büyük Taarruz zaferinin 100.Yıldönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayan Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"30 Ağustos; Ulusumuzun Milli Mücadele sürecindeki en büyük adımıdır. "Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. Bu vatanın her toprağı kanla sulanmadıkça terk edilemez" diyenlerin kanlarıyla sulandığı Büyük Taarruz zaferinin 100.Yıldönümünde; Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. 30 Ağustos 1922'de elde edilen zafer tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olmasının yanında yalnızca bizim değil tüm ezilmiş ulusların hatta tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa başı dik ve onuruyla yaşama kararlığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösteren kurtuluş davası Türk Milletinin ordusu ile birlikte Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmalıyız."dedi.
30 Ağustos 1922'de elde edilen zaferin tarihin en önemli dönüm noktası olduğunu aktaran Ulubey, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih edenlerin bize bıraktığı ülkenin değerini bilerek, birlikte yaşama kültürü, birbirimizi ayrıştırmadan, demokrasiyi içselleştirmeliyiz. Emperyalizme karşı çıkmış, egemenliği halkın iradesine vermiş olan Mustafa Kemal Atatürk'ün," 30 Ekim 1923, Salı günü kendi el yazısıyla İsmet İnönü'ye yazdığı mektup hepimizi düşündürmelidir.
"Bizi yine büyük bir Savaş bekliyor. Bize, geri, borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu uygar ve özgür bir toplum oluşturmak, çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız.
Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun." Diyordu eşsiz lider. Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Ulusumuzun milli mücadele surecindeki en büyük adımı büyük taarruz zaferinin yıl dönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."

 

Kaynak: PHA
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