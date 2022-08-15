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Ulubey:Başarı için ön seçim şart

Siyasetçi ve Gazeteci Fatma Ulubey yaklaşan 2023 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunurken Cumhuriyet Halk Partisinin bu seçimlerde başarılı olacağını dile getirdi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:50
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Ulubey:Başarı için ön seçim şart

Siyasetçi ve Gazeteci Fatma Ulubey ,"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret, taşeron kadro, emekliye bayram ikramiyesi,3600 ek göstergesi, KYK borçlarının faizlerinin silinmesi söyledi ve şimdi de Erken emeklilik ile konuyu gündeme getirdi. Cumhuriyet Halk partisinin ülkedeki halkımızın iyi bir şekilde yaşaması için büyük bir çaba sarf ettiğini görüyoruz.  Partimizin daha başarılı olması  için halkımızın nabzını çok iyi tutması gerekiyor. Her zaman önerdiklerimin içerisinde partimizin üyelerinin nabzının iyi tutulması ve tabanın sesini iyi dinlemeleri gerekiyor. Şahsıma sorulursa bir ön seçim hakimlerin denetiminde üyelerimizin katılımı ile bir ön seçim şart diyorum. Çünkü o zaman ön seçime katılan üyelerimiz seçtikleri milletvekili adaylarını sonuna kadar vekil olmaları için uğraşacaklar. Partimiz halkın ve tabanın sesine kulak vermeleri gerekiyor"dedi.

Kaynak: PHA
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