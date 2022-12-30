Ulubey: Yeni yıl umutlarımızı büyüteceğimiz bir yıl osun

Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bırakıldığını söyleyen Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey, “Cumhuriyetimizin 100. yılı da olan 2023’ün; huzurun, mutluluğun, refahın hâkim olduğu, yeni bir yıl, yeni bir umut, yeni bir bekleyişin hâkim olduğu 2023'ün insanlara aydın bir gelecek, özgürlük, adalet ve en önemlisi umutlarımızı büyüteceğimiz, herkesin mutlu ve huzurlu olacağı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Yoksullaştırmaya karşı dayanışmanın, karanlıklara karşı umutların büyüyeceği yıl olmasını dileyen Ulubey yeni yıl kutlamam mesajına şöyle devam etti; Siyasi, sosyal, ekonomik belirsizliklerin yaşandığı ülkemizde, AKP iktidarının yanlış politikaları sonucu, işsizliğin, yoksulluğun, hukuksuzluğu ayyuka çıktığı, her gün yağmur gibi yağan zamlar halkın belini doğrultamaz hale getirmiştir. Haksızlığın, hukuksuzluğun, yoksulluğun yılı olan 2022’i bir daha geri gelmemesi umuduyla uğurluyoruz. Kutuplaştırmalara karşı birlikteliğin, yoksullaştırmaya karşı dayanışmanın, karanlıklara karşı umutların büyüyeceği bir yıl temennisi ile hoş geldin diyeceğimiz 2023 yılının milletin iktidarına giden yol olması dileğiyle, tüm dünya ve ülkemize huzur, barış, kardeşlik, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim.”