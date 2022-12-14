Ulubey: Ülkemizde adaletli gelir dağılımı olmalı

"Koruyamıyorsak gerçekten acı bir durumdayız"

Kadın, çocuk cinayetlerinin yanı sıra istismardan kadınları koruyamadıklarını ileri süren Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"Türkiye'nin özellikle birçok sorunu var özelikle kadın cinayetleri, çocuk istismarı ciddi kanayan yaralarımızdan birisi bizler çocuklarımızı ve kadınlarımızı koruyamıyoruz ve böyle bir durumdayız. Türkiye'nin gündemi oturan olayları televizyonlarda izliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar, eğer biz ülkemizin çocuklarını koruyamıyorsak gerçekten acı bir durumdayız."dedi.

"Üretmiyoruz herşeyimizle dışarıya bağlıyız"

Evlerin mutfakları yangın yeri olduğunu belirten Ulubey,"Temel sorunlarımız sahada gezdiğimizde evlerimiz, mutfağımız yangın yeri kadınlarımız okula giden çocuklarının beslenme çantasına bir elma koyamıyor ve meyve ve yiyecekleri tüketmek bir lüks oldu. Sürekli Avrupa ile kıyaslanıyoruz, bir Avrupa bakalım birde Türkiye'ye bakalım gençlerimiz yurt dışına akın ediyorlar. İşsizlik temel sorunumuz biz Suriyelileri kendi ülkemize aldık, mülteci sorunu ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor. Elbette bizler darda olan ülkelere yardımcı oluruz ama bizim gençlerimiz işsiz iken gençlerimize istihdam yapamıyorken başka insanları barındırmak gerçekten çok zor. Çünkü ülke olarak üretmiyoruz herşeyimizle dışarıya bağlıyız. Biz gelir getiren tüm kurumlarımızı özelleştirme adı altında talan edildi. Bu ülkede adaletli gelir dağılımı olmalı, vergi veriyoruz ama bu vergiler bize adaletli bir şekilde dönebiliyor mu aslında bunu sorgulamak gerekiyor" şeklinde konuştu.