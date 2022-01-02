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Ulubey: Türkiye her şeyiyle dışa bağımlı hale getirilirdi

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, 2022 yılının ilk gününde yapılan zamları değerlendirerek,"2022'ye girdiğimiz şu günlerde umutlu olalım diyorum ama 'gerçekler acıdır' sözü adeta yüzümüze çarpıyor. Türkiye her şeyiyle dışa bağımlı hale getirilirdi. Tarım bitti, hayvancılık bitti."dedi.

02 Ocak 2022 Pazar 14:52
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Ulubey: Türkiye her şeyiyle dışa bağımlı hale getirilirdi

"Faizi düşürme telaşı önce dövizi yükseltti"
Köylerden kentlere göç, sadece kent değil yurt dışına da büyük beyin göçü olduğunu belirten Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Atıl duruma getirilen tarım arazileri, bununla birlikte köyden kentlere göç, sadece köyden kente değil yurt dışına da büyük bir beyin göçü var ki, bu tehlikeye defalarca dikkat çektim.Tehlikenin farkında olunmadı. Ve geldiğimiz nokta ortadadır. 
Yaşanan zamlarla ilgili  Kamuoyuna yansıyan  rakamlara göz atmakta yarar var;
Yaklaşık yüzde 75’lik elektrik zammı Türkiye’de vatandaşın maruz kaldığı enflasyonun en iyi göstergesi. Faizi düşürme telaşı önce dövizi yükseltti. Artan döviz, tüm mal ve hizmet fiyatlarına yansıdı. Sonra devlet ve özel sektör tahvil faizleri, kredi faizleri yükseldi. Gece 12’yi bile bekleyemediler. İktidarın vatandaşına   yeni yıl için uygun gördüğü hediye, Cumhuriyet tarihinin en ağır elektrik ve doğalgaz zammı. Yurttaşlarımızın da seçimde iktidara güzel bir yanıtı olacak. Emekliye, Memura, işçiye daha maaş zammı vermeden, elektrik, doğalgaz, benzine ZAM yaparak verecekleri zammı peşin peşin tahsil ettiler. Elektrik zammı sadece ev hanesine yapılmadı, birde sanayi üretim tesislerine’ de yapıldı. Buda demek oluyor ki, yenilen yemek, gıda, giyim ve her türlü ihtiyaçlarda fiyat artışları gerçekleşecek. Ekonomi gözlerdeki ışıltıda değil, etiketlerde sayın bakan. Geçinemiyoruz, artık yeter. Soğuk kış günlerinde faturalardan korkup doğalgazı açmayan, yakacak odun bulamayan vatandaşlarımızın feryadını duyun geçinemiyoruz. Onurlu bir yaşam için emekçinin, işçinin, alın terinin insanca bir yaşam için yurttaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirin."şeklinde konuştu.
"Motorin ve gübre fiyatı tavan yaptı"
 Motorin ve gübre fiyatı tavan yaptığının altını çizen Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Köylünün derdi her yerde aynı. Gübre, ilaç ve mazot fiyatlarına yetişemiyoruz diyorlar. 
Gübreye yüzde 300-400 zam oldu, indirim yüzde 20-30, yeme yüzde 100’e yakın zam geldi, indirim yüzde 10-15, mazot 7.5 liradan 11.5 liraya çıktı, indirim  5 kuruş bu  fiyatlarla gübre, mazot, yem alınarak  nasıl üretim yapılacak? Üretim maliyetlerinin artması sonucu bir çok çiftçi ya daha az alan ekiyor yada hiç ekemiyor. Gıda krizinin yaşanacağı 2022 yılı olmaması temennisi dileğimdir.
Bugün toprakla, ahırla işi olan yani bu ülke için üretmek isteyen istisnasız bütün çiftçilerin ana gündemini vurgun boyutuna dönen gübre fiyatları oluşturmasına rağmen çiftçinin gündemi maalesef kimsenin gündemine giremiyor. Tarım ülkesi Türkiye’de çiftçi perişan, Tarım alanı daralıyor. Tohumda dışa ve şirketlere mahkum. Motorin ve gübre fiyatı tavan yaptı. Hâlâ tarlasını ekmeyen çiftçiler var.  Çiftçi kan ağlıyor geçen sene 5 ton gübreyi 11.000TL alırken bu sene 5 ton gübre 70.000TL 
Bizden söylemesi"

 

Kaynak: PHA
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