Ulubey: Öğrencileri, velileri ve öğretmenleri uyardı

“Sürücülere trafik canavarı olmayın”

Eğitim öğretimin başlamasıyla birlikte sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda tavsiyelerde bulunan Ulubey, “Her gün bir acıyla uyanıyoruz. Yarbaşı Köyümüzde elim bir trafik kazası yaşandı. Erkan Döndaş henüz hayatının baharında bir çocuktu. Koşacaktı, oynayacaktı. Belki öğretmen belki de doktor olacaktı. Ama gel gör ki; hayat çok acımasız. Yarbaşı Köyü Muhtarımız Mehmet Ayvaz'ın sevgili torunu bu kazada ne yazık ki hayatını kaybetti. Muhtarımıza ve tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Bu acı haberi duyar duymaz acım yeniden tazelendi. Çocukların ölümü bir başka acıtır yüreğimi. Yıllar önce ben de trafik kazasında ve okul kapısında oğlumu kaybetmiştim. Aslında bunu tekrar hatırlatmamdaki amaç başka Anneler, babalar aynı acıları yaşamasın. Bu önemli konuyu toplumsal duyarlılık açısından mutlaka yazmam gerektiğini ve sorunu yeniden gündeme taşımam gerektiğini düşündüm. Bu acının tarifi yok. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Veliler, öğretmenler ne kadar özverili olduğunuzu biliyorum ama lütfen öğrencilerinize dikkat ediniz. Özellikle okulların açıldığı şu günlerde birde sürücülere seslenmek istiyorum, trafik canavarı olmayın" dedi.

“Çocuklar ölmesin”

Okul idarecilerin, müdürlerin, özellikle okul nöbetçi öğretmenlerin çok dikkat etmesi gerektiğini aktaran Ulubey, açıklamasının devamında ise, “Okul idarecileri, müdürler öğretmenler ve özellikle okullardaki nöbetçi öğretmenlerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Okulun giriş ve çıkışları, servis araçları çok ama çok önemli. Sürücülerin yerleşim birimlilerine, okul çevresine yaklaşırken hızlarını düşürmeleri, yola bir çocuğun aniden fırlayabileceğini, bir yaşlının olabileceğini asla unutmayınız. Ülkemizin temel sorunlardan birisi de trafik kurallarına uymamamız ve uyarmamamız. Canlarımızı kaybetmememiz ve başkalarının da canını yakmamak için dikkat ediniz. Varacağınız yere yarım saat geç gitseniz ki ne olur? Yarbaşı muhtarımıza ve köy halkına taziyelerimi sunuyorum. Çocuklar ölmesin” diye konuştu.