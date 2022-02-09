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Ulubey, gündemi değerlendirdi

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, son yıllarda Türkiye'de yaşanan olayları değerlendirdi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 17:35
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Ulubey, gündemi değerlendirdi

Türkiye'de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, "Konu keşke her şey memleket meselesi haline getirilen kar gibi olsaydı ve sonunda kar yavaş yavaş eriyor. Ya kalıcı olan, bizi derinden  sarsan olaylara ne demeli?Bir Anne olarak cemaat yurdundaki bir Tıp öğrencinin strese girmesi sonucu canına kıyması beni çok yaraladı. Atanamayan öğretmenin işsizlikten intihar etmesi ne acı. Üniversite bitiren ama iş bulamayan gençlerin ruh halini hiç düşündünüz mü? yıllardır yazılarımda dikkat çektiğim, "Beyin Göçü" Bir ülkede bir doktor,  sağlık çalışanları gelecek kaygısı yaşıyoruz ve kurtuluşu dış ülkeye gitmekte buluyorsa, ülkeyi yönetenlerin düşünmesi gerekmez mi? ABD 'de okumak, yüksek lisans yapmak için İBB'den 2 milyon 161 bin TL. Burs alanlar. Konuyu daha da genişletecek olursak; 2 milyon 161 Bin TL' ile bir hesap yapalım. Herhangi bir tıp öğrencisine ayda 1000 tl verirseniz ( ki bu devirde 100 TlL'ye bile muhtaç olan öğrenciler var) yılda 12.000 TL yapar 6 yıl okuduğunu düşünelim 72 bin TL yapar. 2 Milyon 161 Bin Tl'yi 72 bin TL' ye böldüğümüzde 144 Tıp öğrencisi okutup ülkesine faydalı doktor yetiştirile bilinirdi." dedi.
Siyasi gelişmelere de değinen Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"AK Parti Milletvekili Ravza Kavakcı  "Burs almanın suç olduğunu bilmiyordum" diye bir savunma açıklaması yapıyor buda ayrı bir konu bence.  Ravza Kavakcı burs almanın suç olmadığını zaten biliyordu, onun bilmediği Halkın akıllı olabileceği, artık kandırılamayacağı ve gün gelip İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP tarafından alınacağı idi. Ve bu soygunun ortaya çıkacağı idi.
Şu CHP var ya ona oy verirseniz. Halkın kutsal bildiği mekanlarda siyaset yapmak, dini siyasete alet etmek doğru mu? daha geçtiğimiz günlerde AK Partili Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Gültürk, Bağcılar Yeni Mahalle Yeşil Cami’nin içinde  kadınlara seslenerek: Konuşmasında , "AK Parti’ye oy verilmezse “dinin elden gideceğini” söyledi. Peki ,kul hakkından, onca yenen haktan, hukuktan, adaletsizlikten bahseden var mı? Din sadece birilerinin mi tekelinde? ya ülkenin kurtarıcısına sık sık yapılan saldırılara ne demeli? mesela Atatürk ve silah arkadaşları olmasıydı, bu ülkeyi esaretten kurtarmasalardı  bugün  ibadetlerimizi özgürce yapabilir miydik? bana bir ülke örnek gösterebilir misiniz  kurtarıcı liderine bu kadar saldıran? hadsiz iki kişi Samsun'da koskoca Atatürk anıtını halatla  yıkmaya çalışır yakalanır yine olsa yine yaparım diye demeç verir bir tane AKP'li vekil çıkıp da kürsüden bu milletin değerine kimse saygısızlık edemez diye bir konuşma yaptı mı? son olarak bir önemli konuyu daha bilgilerinize sunmak isterim. Aslında “Konu Kısa Mevzu Derin” diye biliriz. Türkiye 2022 nin ilk sabahına Elektriğe-doğalgaza ve akaryakıta yapılan yeni zamlarla girdi. Öncesinde bütün temel gıdalara yapılan zamları saymıyorum bile. Yılın ilk elektrik faturalarındaki artışlara Türkiye’nin dört bir yanından tepkiler geldi. Son yapılan fiyat düzenlemeleri ile elektriğe yapılan zamlarla zaten geçinemeyen halkı  iyice zor duruma düşmesine sebep oldu. Ülkenin gelir getiren kurumları Özelleştirmeler adı altında satıldı.  Gelirleri nereye gitti? Şeyh Edebali’nin bir sözü ile konuyu kapatmak istiyorum.”İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” Bu sözün altında sakın yanlış anlaşılma olmasın. İnsanı yaşat derken ona geçici ekmek, gıda ,su vermek olarak  anlamayın. İnsanı  yaşat derken İnsanına değer ver, insanının  yaşam kalitesini arttıracak ve insanca yaşayabileceği bir ortam sunmak denilmek istenmiştir. Bunu da yapacak olan devlettir. Sosyal devlet ilkesi gerçek anlamda hayata geçmelidir. Ülkemizde yaşananlar bir akıl tutulması mı, ya da birileri aklımızla dalga mı geçiyor?"

 

Kaynak: PHA
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