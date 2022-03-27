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Ulubey: Gerektiğinde bedel ödeyen gazeteciler var

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, gazetecilik denilince yürekli, doğruluğuna inanan konuları işlemekten asla çekinmeyen gazeteciler olduğunu söyleyerek, herkes kendi işini yapmasını istedi.

27 Mart 2022 Pazar 14:22
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Ulubey: Gerektiğinde bedel ödeyen gazeteciler var

Her şeyin uzmanına bırakılması gerektiğini ve doktor doktorluğunu, gazeteci gazeteciliğini, öğretmen öğretmenliğini yapması gerektiğinin belirten Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Ülkemizde ilkeli gazetecilik denilince elbette yürekli, doğruluğuna inanan konuları işlemekten asla çekinmeyen ve gerektiğinde bedel ödeyen gazeteciler var. İşinin hakkını vermek deriz ya aslında her mesleğin hakkını vermekle yükselir bu ülke,  ehli olmak. Kalifiye yani bir şeyi yapabilme ustalığını kazanmış olan, ustalaşmış olan, nitelikli. Örneğin siz doktor değilseniz, o konuda uzmanlaşmamışsanız siz hastayı iyileştiremediğiniz gibi o hastayı masada bırakırsınız. Sözüm meclisten dışarı,  aslında bizde herkes her şeyin uzmanı bırakın doktor doktorluğunu yapsın, gazeteci gazeteciliğini, öğretmen öğretmenliğini yaşamımızın her alanında bu böyle olmalıdır. Gazetecilik anlayışı denilince yalnızca bilgiyi aktarma mı akla gelir, etik, ahlak, vicdani duruşumuz akla gelmez mi? ya da biraz daha açayım;  diyelim ki, herhangi bir güç odağı, siyasi parti, oluşum ya da örgütlenmeden bağımsız biçimde yalnızca gerçekleri yazmayı ve aktarmayı görev edinmek bu kadar zor mu?"dedi.
"Günümüzde basın emekçisi olmak zordur"
Gazetecinin güvenilir kişi olması zorunlu olduğunu aktaran Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
" Gazetecilik demişken, Araştırmacı-  Gazeteci Uğur Mumcu'nun, Türkiye’nin en karanlık dönemlerinden birisi olan 1990’lı yılların başlarında yazdığı bir yazı onun gazetecilik anlayışını ve bugün bizlerin kendimizi yeniden gözden geçirmemiz anlamında siz değerli okurlarla paylaşmayı değerli buluyorum.  Gazeteciyi nasıl tanımlarsınız? Kimdir gazeteci, ne yapar? işlevi nedir? gazeteci, her konuda fikir ileri süren, her şeyi bilen insan demek midir? hayır. Nereden bilecek gazeteci her şeyi? gazeteci, haber ve bilgi kaynağına en çabuk ulaşan ve bu kaynaklardan edindiği bilgi ve haberleri okurlara sunan insan demektir. Gazetecinin bu görevini yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye dayalı yazılar yazması gerekir. Bunun için de gazetecinin güvenilir kişi olması zorunludur. Sır saklayan, haber ve bilgi kaynağını gizlemesini bilen, gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı savaşmayı göze alan insan, gazetecidir. Uğur Mumcu, gerçekleri değiştirmeye çalışan bütün güç odaklarına karşı doğrudan, hakikatten, gerçekten yana olmayı yalnızca bir gazetecilik faaliyeti değil, bir yaşam prensibi olarak yaşadı.  Evet, günümüzde basın emekçisi olmak zordur ama doğruları ve gerçekleri yazmak bizim ilkeli duruşumuz, vicdanımız ve nefesimiz kadar önemli olmalıdır. Doğru, ilkeli kalemlere selam olsun. "

 

Kaynak: PHA
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