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Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, 2021 yılının ilk 11 ayda yurt dışına gitmek için görevlerinde istifa eden doktor sayısının 1361 olduğunu belirterek, gençlerin, hayallerini kendi ülkesinde değil de, başka ülkelerde aramaları üzücü bir durum olduğunu söyledi.

22 Şubat 2022 Salı 10:07
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Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz

Doktorlar, sağlıkçılar elindeki mesleğine rağmen kendisini güvende hissetmediğini belirten Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Memleketin içinde bulunduğu sosyo- ekonomik çıkmazları, doğalgaz,  fahiş elektrik zamları ekonominin her geçen gün kötüye gittiği, işsizlik oranındaki artışlar ve beraberindeki sıkıntılar halkın nefes almasını zorlaştırıyor.  Özellikle son zamanlarda yaşanan intihar vakaları, kadın cinayetleri üzerinde ciddi anlamda kafa yormamız gereken konular.  İçimizi acıtan başka konular da var elbet. Atanamayan Öğretmenler, sağlıkçılar, engelliler hala umutsuz bir bekleyişin içerisindeler. Ya mülteci sorunu ne olacak?... Sık aralıklarla dile getirdiğim, "Beyin göçü"  Ne yazık ki; bu durum ülkemiz için ciddi bir nitelik işgücü kaybıdır. Diyeceksiniz ki  duyan kim? Doktorlarımız, sağlıkçılarımız elindeki mesleğine rağmen kendisini güvende hissetmiyor. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre, özellikle son 3 yılda yurt dışına taşınmak isteyen doktor sayısında büyük artış var. 2012'de sadece 59 doktor yurt dışına taşınma amacıyla başvurdu. 2021 yılının ilk 11 ayda yurt  dışına gitmek için görevlerinde istifa eden doktor sayısı 1361'dir. Daha öncesinde işçi göçü varken, şimdi eğitimli, kalifiye göçü başlamış durumda. Sıfırdan bir hayata yeniden başlamak çok kolay olmasa da iyi eğitim gören geçlerimiz daha iyi imkanlar sunulan ülkelere gitmek durumunda bırakılıyorlar. Geleceklerini, hayallerini kendi ülkesinde değil de, başka ülkelerde aramaları hepimiz için üzücü bir durum."dedi.
"Türkiye'de yüzde 97'si politikacılara ve siyasi partilere güvenmiyor"
Türkiye'de basının özgürlüğü olmadığını savunan Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İçinde bulundukları şartlar buna zorluyor. Diğer taraftan can yakan bir durum da,  büyük çoğunluğu gelecek kaygısıyla, daha hayatlarının baharında iken yaşamlarına son veriyor. Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz. "2021 Türkiye Gençlik Araştırması’na göre, gençlerin yüzde 87,3'ü işsizlikten, yüzde 64,1'i de "kamuya işe alımlarda ehliyet ve liyakate göre davranılmadığından", gençlerin yüzde 82,9'u "Türkiye'de gelir dağılımının dengesiz olduğundan" yakınmıştı. Bakın burası çok önemli, Gençlerin yüzde 90'ı gelecek kaygısı yaşıyor, yüzde 97'si politikacılara ve siyasi partilere güvenmiyor.
Türkiye'nin sorunları nelerdir sorusuna gençlerin yüzde 85'i eğitimde, yüzde 79'u sağlıkta, yüzde 85'i yargıda eşitlik olmadığına inanıyor, yüzde 79'u ise Türkiye'de basının özgürlüğü olmadığını düşünüyor. Başta siyasiler olmak üzere acil önlemler alınmalı. Geleceğimiz olan en değerli varlıklarımızı kaybediyoruz. Gençlerimizin geleceğe umutla bakacağı koşulları yaratmak zorundayız.  Ülkeyi yönetenlere sormak gerekir, tüm bu sorunlar geççek mi?"

 

Kaynak: PHA
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