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Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor

Siyasetçi Fatma Ulubey gündeme ilişkin değerlendirmede bulunarak, Türkiye’nin hızlı bir şekilde fabrika ayarlarına geçmesi gerektiğini söyledi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 14:04
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Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor

Ulubey açıklamasında,”Ülkemiz tarım ülkesiydi, ülkemizde hayvancılık yapılıyordu. Seralarımız, havamız, suyumuz, toprağımız ve güneşimiz var. Biz her şeyimizi ithal eden durumuna geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü var.” Siz ne kadar zafer ile ülkeyi taçlandırın ama ekonomik bağımsızlığınız olmadığı sürece güçlü bir ülke olamazsınız” biz herşeyimiz ile dışarıya bağıyız ithal ediyoruz. Bakanlığın bir açıklamasında biz hayvan ithal edersek et fiyatları düşer demişlerdi. Bu çok komik ve yetersiz ülkenin durumuna hitap etmeyen bir durum bugün et fiyatlarına bakıyoruz zamların üst seviyelere çıktığını görüyoruz."dedi.
Ülkenin zor durumdan geçtiğini ileri süren Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor bizim hemen fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor. Üretmeden tüketen bir ülkenin ayakta kalması mümkün değildir. Bizim çiftçimizi, üreticimizi ve tarımı  desteklememiz lazım. Tarımı desteklediğimiz sürece ekonominin güçlü olacağına inanıyorum. Ülkemizde sadece ekonomik sorunlar mı var elbette hayır ülkemizde bir eşitsizlik var gelir dağılımında eşitsizlik var. İki üniversite bitiren gençlerimiz kendilerini güvende hissetmiyor ve başka bir ülkeye gitmekle umudunu arıyor. Biz istihdam alanında da öyleyiz özellikle ülkemizde beyin göçüde yaşanıyor. Gençlerimiz yurt dışına gidiyor sağlıkçılarımız dışarıya gidiyorlar. Doktorlarımız başka ülkelere gidiyorlar hastanelerimiz de bile uzman olan doktorlarımız yok. Biz uçuruyoruz diyorlar sürekli ekonominin nasıl uçtuğunu görüyoruz. Bize doğal gaz müjdesi verdiler hemen akabinde doğal gaza zam geliyor"

Kaynak: PHA
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