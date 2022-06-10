Ulubey: Etnik kökenleri tartışıyor olmamız çok acı bir kayıp

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" ifadelerini kullanmıştı.

"Etnik kimlikleri suç olarak sunarak siyasete dahil edenleri kınıyorum"

Tür ayrıştırıcı beyanlarda bulunması ülke ve insanlığa yapılacak en büyük kötülük olduğunu ifade eden Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"21. yy da Etnik kökenleri tartışıyor olmamız çok acı bir kayıp. Etnik kimlikleri suç olarak sunarak siyasete dahil edenleri kınıyorum. Yüce Allah buyuruyor ki ," Ben isteseydim tek tip bir ümmet yaratırdım ama farklı farklı yarattım diyor. Farklı inanç ve farklı siyasi görüşlerimiz olacak tüm bunların toplamı demokrasi ile bir arada kardeşçe yaşama kültürüdür. Kaldı ki; Politika ilkeler üzerinden yapılmalıdır. Adaletsizliğin, yoksulluğun, hukuksuzluğun, eşitsizliğin yaşandığı dönemde ülkeyi yönetenlerin umutsuzluğa çare olacağı yerde bu tür ayrıştırıcı beyanlarda bulunması ülkemize ve insanlığa yapılacak en büyük kötülüktür. Duruşumuz ve tavrımız nettir."şeklinde konuştu.