Ulubey: CHP kadroları ve 6'lı masa liderleriyle çalışıyor

"Yenilikçi bir siyaset anlayışıyla ayağa kalkacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak, ekonomik refahı tabana yayacaklarını ifade eden Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Türkiye'nin birleştirici gücü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkeye demokrasiyi, özgürlükleri getirmek için var gücüyle, CHP kadroları ve 6'lı masa liderleriyle çalışıyor. İkinci Yüzyıl Vizyon Belgesi ve yeni ekip, ülkemizin aydınlık yarınları için umut olacak. Türkiye'nin Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha demokratik ve ekonomik yönden daha güçlü bir Türkiye için, 6’lı masa ile birlikte mücadele etmeye kararlı adımlar ile ilerliyor.

Türkiye'de herkesi kapsayan bu vizyon, Sosyal Devlet olma anlayışı üzerine kurulmuş olup, adaletten hakça paylaşıma, eğitimden ekonomiye, çağın gerçeklerine uygun ilimle, fenle, üretim planlamasıyla tarımda üreten, sanayide üreten, üniversiteler de üreten bir ülke olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak, ekonomik refahı tabana yayacağız. Türkiye'yi tek akılla değil, bir vizyon çerçevesinde yönetecek. Bunun için; kurumları ve kuralları güçlü Türkiye, zenginliği adil paylaşan Türkiye, zenginleşen rekabetçi Türkiye temiz ve yeşil Türkiye Kamu yararı her şeyin önünde gelecek. İşte, bu tarihsel aşamada Türkiye'nin sorunlarının anahtarı budur. Daha çok kazananın daha çok vergi ödediği adil bir düzen kurulacak. Geleceğimizi birlikte kuracak; ülkemizi refaha kavuşturacağız. Yenilikçi bir siyaset anlayışıyla ayağa kalkacağız. İkinci Yüzyıl Vizyon Belgesi, ülkemizin ekonomi ve demokratikleşme sorunlarını büyük ölçüde çözecek. Türkiye’mizi hak ettiği seviyeye ulaştıracağız."Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yüz yıl önce işaret ettiği milletin iradesinin üstün olduğu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. "Ayağa kalkın gençler, kadınlar, çocuklar... Ey Dünya! Türkiye senin ucuz iş gücü alanın, mülteci kampın olmayacak, sana rakip olmak için geliyorum, yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz, başlıyoruz. CHP lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu,güzel bir Türkiye için adeta meydan okudu. Haydi"dedi.