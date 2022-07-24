Ulubey: Basın, milletin müşterek sesidir

Bütün basın çalışanlarının demokrasinin güçlü temsilcileri olduğunu belirten Ulubey,"Basınla ilgili Mustafa Kemal Atatürk'ün anlamlı sözlerini paylaşmak isterim."Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir." İlkeli ve tarafsız yayın anlayışıyla gecesini gündüzüne katarak halkın haber alma hakkını Objektif, güvenilir ve tarafsız haber ilkeleri ile toplumların gelişmesine, bilinçlenmesine önemli katkılar sağlayan, üstlendikleri bu zor sorumluluğun bilinciyle görev yapan cefakar bütün basın çalışanlarımız demokrasinin güçlü temsilcileridir."dedi.

Basını sansürlenmiş ülkeler, halkın doğru haber alma özgürlüğünü kısıtlayan ülkeler geri kalmaya mahkum olduğunu ifade eden Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dördüncü kuvvet olan basın etkin bir rol üstlenirken, ülkemizin basın karnesine bakıldığında pek de iyi olduğu söylenemez. 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada. Ülkemizde gazetecilerin üçte biri işsiz. Çalışabilenler yoksulluk sınırındaki maaşlarıyla hayatını idame ettiriyorlar. Sansür ve oto sansür yaygınlaşmış durumda.İnsan için en önemli özgürlükler; aklını kullanma özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve ifade özgürlüğüdür. Bu özgürlüklerin gelişmesinin en kitlesel yolu basın ve gazetecilerdir. Basını sansürlenmiş ülkeler, halkın doğru haber alma özgürlüğünü kısıtlayan ülkeler geri kalmaya mahkumdur. Bu duygularla Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın meslektaşlarımın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim."