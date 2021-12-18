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Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, Adıyaman ve ilçelerde yaşanan intihar vakalarının araştırılmasını isteyerek, bir toplumda intiharlar var ise ve giderek artıyor ise bunun nedenleri araştırılmalı tespit edilmeli ve çözüm yolları bulunmasını istedi.

18 Aralık 2021 Cumartesi 14:18
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Ulubey, Adıyaman'da yaşanan intihar vakaların araştırılmasını istedi

İntihar vakaların önüne geçilebilmesi için toplum olarak yapılabilecek çalışmaların olduğuna dikkat çeken Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey,"Adıyaman ilimizde yaşanan intihar vakaları gerekse Gölbaşı ilçemizde dört gün içinde iki intihar vakası yaşanınca olaya duyarsız kalmam mümkün değildi. İnanın yazarken sözcükleri itinayla seçiyorum. Öncelikle çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim.  Hayatına son veren gençlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.  Psikolog değilim ancak bir yazar gözüyle, bir anne duyarlılığıyla yazıyı kaleme alıyorum. İntihar, hepimizin bildiği gibi kişinin kendi yaşamını sonlandırmasıdır. İntihar davranışı sosyal, duygusal psikolojik ve fiziksel açıdan mutlaka araştırılması gerekir. Bir toplumda intiharlar var ise ve giderek artıyor ise bunun nedenleri araştırılmalı tespit edilmeli ve çözüm yolları bulunmalıdır.  İntiharları önlemek için toplum olarak yapabileceklerimiz olmalıdır."dedi.
Adıyaman'da son bir ay içerisinde meydana gelen intihar vakaları sosyo ekonomik boyutuyla araştırılıp sorgulanması gereken önemli başlık olduğunu belirten Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Doğru kaynaktan sağlıklı bilgi almak. Sosyal medyayı doğru kullanmak, bu tür paylaşımları yaparken örnek teşkil edecek haberlerden kaçınmak gerekir. Yani sorumlu Yayıncılık yapmaktır. Bu konuda eğitimli, deneyimli uzmanlar yetiştirilmesi ve bu uzmanlara erişim kolaylığının sağlanması gerekir. İnsanların ekonomik alanda, eğitim alanında sağlık ve adalet alanında karşılaştığı zorlukların, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi yani sosyal devletin işlerlik kazanması, bu tür tehlikeli ve hiçbir zaman istemediğimiz davranışların önlenmesinde çok etkili olacaktır. Her ne olursa olsun yaşam mücadele etmeye değer. Koşullar bazen çok zor olsa da inanın değiştirmek bizim elimizde. Adıyaman'da son bir ay içerisinde meydana gelen ihtihar vakaları sosyo ekonomik boyutuyla araştırılıp sorgulanması gereken önemli başlık. Son zamanlarda ekonomideki dengesizlikler, işsizlik, aile içi şiddet ve buna benzer birçok insanları karamsarlığa sürüklemektedir. Toplumsal bir duyarlılığın oluşmasına katkı vererek zor günler geçiren insanlarımızın yanında olmalıyız."

 

Kaynak: PHA
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