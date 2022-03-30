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Ulubey, 6 muhalefet partisi liderinin 5 saat süren toplantısını değerlendirdi

Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde, ikinci kez akşam yemeğinde buluşan 6 muhalefet partisi liderinin 5 saat süren toplantısını değerlendirdi.

30 Mart 2022 Çarşamba 15:47
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Ulubey, 6 muhalefet partisi liderinin 5 saat süren toplantısını değerlendirdi

Ali Babacan'ın ev sahipliğinde DEVA Partisi Genel Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın katıldığı programı Siyasetçi-Yazar Fatma Ulubey, değerlendirdi.
"Türkiye’nin ihtiyacı kutuplaşma, ötekileştirme değil"
Türkiye'nin yeniden inşası için, demokrasiyi içselleştirmek amacıyla altı siyasi parti bir araya geldiğini belirten Ulubey,"Mevlana Hazretleri der ki, "Bir mum, diğer mumları tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.” diye Yarının Türkiye’si için istişare ve ortak akıl. Türkiye’nin ihtiyacı kutuplaşma, ötekileştirme değil, istişare ve huzur. Bu yuvarlak masa, Sen demek, Ben demek, Biz demek, Millet demektir. Demokratik hukuk devletinin ve güçlü bir Türkiye'nin yeniden inşası için, demokrasiyi içselleştirmek amacıyla altı siyasi parti bir araya geldi. Yarının Türkiye'si için irademizi ve umudumuzu büyütüyoruz. Diyerek Ülkeye huzur, 84 milyona güven veren bir iktidarı hep birlikte kuracağız. Cumhuriyet  Demokrasi ile taçlandırılıp Hak, Hukuk ve Adalet hâkim kılınacak. Ayrıştırma ve kutuplaştırma ile değil, istişare, uzlaşı ve birlik ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Daha adil ve demokratik olacağız. Umutla, hep bir arada kardeşçe yaşayacağız vaadiyle toplumun karşısına çıkan  muhalefet liderleri üçüncü kez bir araya geldiler. Muhalefet liderlerinin ülkenin geleceği için ortak paydada buluşmalarının önemli olduğunu düşünüyorum"dedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu sürecin mimarı olduğunu anımsatan Ulubey,"Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin taban tabana zıt siyasi görüşleri bir arada buluşturmasındaki amaç neydi? CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu farklı görüşteki siyasi partileri bir arada buluşturdu. Biz kendi aramızda bazen bir araya gelemezken böyle bir oluşuma imza atmak kolay olmasa gerek. Bu konuda CHP lideri  Kemal Kılıçdaroğlu sürecin mimarıdır. Öncelikli amaç ve ortak hedef; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçmek. Yazıyı anlaşılır kılmak için konunun evveliyatına dönmek gerekir. O gün ne demiştik bugün ne oldu. Diyeceksiniz ki, zaten partisinden hiç kopmamıştı ki, evet doğru. Biz Cumhurbaşkanının aynı zamanda Partinin Genel Başkanı olmasını başından beri sakıncalı gördük, tarafsızlığını yitireceğini ve devletin başının taraflı olmasının yanlışlarını birden çok gerekçeyle vurgulayarak Hayır dedik.  Bakın, Partili Cumhurbaşkanı kendi partisinin il, ilçe yönetimine kadar müdahale edecek. Üstelik aynı partili Cumhurbaşkanı Valiyi, Kaymakamı yani tüm bürokrasiyi kendisine göre şekillendirecek, bu da parti devleti demektir." Şeklinde konuştu.
"13 üyenin tamamı AK Parti tarafından seçildi"
Cumhurbaşkanı halkın tamamını temsil ederken, partili Cumhurbaşkanı sadece kendi partisini ve kendisine oy verenleri temsil edebileceğini ileri süren Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz güçlendirilmiş bir Parlamenter sistemin ülkemizin ruhuna daha uygun olduğunu savunduk, savunmaya devam edeceğiz. Son değişiklikle Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), şimdi HSK oldu. HSK’nın 4 üyesini partili Cumhurbaşkanı, 7 üyesini TBMM’nin en fazla Milletvekili olan AK Parti tarafından, bir üye Adalet bakanı ve bir üyede adalet bakanı müsteşarı toplam 13 üye. Yani anlayacağınız 13 üyenin tamamı AK Parti tarafından seçildi.  Kamuoyunun vicdanına seslenmek isterim. Bu koşullar altında Hâkimler ve Savcılar tarafsız olabilecek mi? Yeni düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamına yakını ve yeni adıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun önemli bir kısmının partili bir Cumhurbaşkanı tarafından atanması yargı denetiminin, kontrol mekanizmasının kalkması demek değil midir? Diyelim ki, O partiye oy vermemiş vatandaşların Yargıya başvurmaları halinde adil bir yargılanma olacak mı? Vatandaşa bu güven nasıl verilecek? Oysa adalet devletin temelidir. Halkın adalete olan duygusu zedelenir.  Cumhurbaşkanı halkın tamamını temsil ederken, partili Cumhurbaşkanı sadece kendi partisini ve kendisine oy verenleri temsil eder ki, bu ayrışmaya neden olur.  Demokratik Hukuk Devletinin olmazsa olmazı denge,  fren sistemidir, kontrol mekanizmasıdır. Partili Cumhurbaşkanı Sistemiyle kontrol mekanizması ortadan kalkmıştır. "
Evet, o gün bunları yazmıştım, haklı olmak anlamında demiyorum, bugünkü tabloyu net görmeniz anlamında söylüyorum. Bir defa Cumhurbaşkanlığı sistemi, ülkeyi teokratik bir yapıya doğru götürmüştür. Bugün yaşananlar ortadadır. Çünkü tüm yetkiler bir kişide toplanmıştır. Evet milletvekili sayısı 600'e çıkartılmış ama  Meclis işlevsizleştirilmiştir. Gelinen noktada tarafsızlığını yitirmiş Partili Cumhurbaşkanı Sistemiyle sorunlar derinleşmiştir. Yaşanan yoksulluk, üretememek, beyin göçü. Her ne kadar Türkiye İstatistik Kurumu sürekli istihdamın arttığını, işsizliğin azaldığını söylese de inandırıcılığını yitirmiştir. Ülkemizde yaşayan her kesimin sorunları katlanarak büyüyor örneğin,  kadın cinayetleri, atanamadığı için intihar eden öğretmenler, iş bulamadığı için canına kıyanlar ve çalışmak için yurtdışına kaçan  binlerce gencin dramı var. Atanamayan engelliler, sağlıkçılar umutla atama bekliyor. İçimi en en çok acıtan, bana bir ülke gösterin ki üniversite mezunları temizlik kadrolarına akın etsin. Tüm zorluklara rağmen her şeyin  güzel olacağını, sorunlarını bitirmiş bir ülke olmayı umut ediyor, liderler buluşmasının ülkemize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."

 

Kaynak: PHA
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