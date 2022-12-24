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Ulubey: "6'lı masa yol arkadaşları etrafında kenetlenmelidir"

6'lı masa ve yeniden Parlamenter sistemi değerlendiren Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"Keyfi uygulamalarla sorunları çözmek şöyle dursun Açız, geçinemiyoruz, barınamıyoruz, beslenemiyoruz diyenlerin sesleri bir hayli yükseliyor."dedi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
24 Aralık 2022 Cumartesi 20:01
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Ulubey: "6'lı masa yol arkadaşları etrafında kenetlenmelidir"

Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesinin demokrasi ile taçlandırıldığı bir sistemi inşa etmek için 6'lı masa bir araya geldiğini ifade eden Siyasetçi Yazar Fatma Ulubey,"Yoksulluğun, işsizliğin giderek derinleştiği ülkemizde, umut 6'lı masa ve yeniden Parlamenter Sisteme geçişte. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde, yetkilerin tek bir kişide toplanması, denetleme mekanizmasının olmayışı, akabinde yaşanan keyfi uygulamalarla sorunları çözmek şöyle dursun. Açız, geçinemiyoruz, barınamıyoruz, beslenemiyoruz diyenlerin sesleri bir hayli yükseliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü devlet ve Cumhuriyet tecrübesinin demokrasi ile taçlandırıldığı bir sistemi inşa etmek için bir araya gelen 6'lı masa parti çıkarlarını değil, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını öne alan 6 lider tarafından, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" için tarihi imzalar ile Yarının Türkiye'sinde TBMM'yi merkeze alan ve hukukun üstünlüğüne dayanan devlet, birlikte inşa ediliyor. Cumhuriyet demokrasi ile taçlanacak. YarınınTürkiyesi liyakatli kadrolarla yönetilecek. Demokrasi yolculuğunda, Düşmanımız kindir diyen felsefeyi sonuna kadar götüreceğiz. Kardeşçe yaşayacağız. Kol kola omuz omuza mücadele edeceğiz. Açlığa yoksulluğa karşı demokrasi çıtasını yükseltmek için çalışacağız. Çaycısı, simitçisi, emeklisi ile tüm katmanlarla beraber olacağız. Milli iradenin önünde hiçbir güç duramaz. Biz, demokrasi ve adalet mücadelemizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Şunu iyi bilsinler ki; şimdi çok daha güçlü, çok daha kalabalık, çok daha kararlıyız. Adaleti unutmayın, hep birlikte adaleti savunacağız."dedi.

"6'lı masa yol arkadaşları etrafında kenetlenmelidir"

Gücünü halktan almayan hiçbir iktidar ayakta duramadığını savunan Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Evet, gücünü haktan almayan hiçbir iktidar ayakta duramamıştır. Karanlığı aydınlıkla buluşturmak için, umudu büyüteceğimiz bir gelecek için, Hiçbir vatandaşımızı ayırmadan, ötekileştirmeden, ortak akılla huzur ve güven içinde Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Torpil ve kayırmacılık olmayacak. Gençlerimizin iş bulamama derdi son bulacak. Her evde aş pişecek, çocuklar umutla okula gidecek, baba çalışarak evine onurluca ekmek getirebilecek. Hayalimdeki Türkiye'nin özlemi CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki 6'lı masanın demokrasi mücadelesidir.

Düşünce ve ifade, toplantı ve gösteri özgürlüğü üzerindeki baskı sona erecek. Din ve vicdan özgürlüğü güvence altına alınacak. Kişinin din, inanç ayrımcılığının olmadığı bir yaşam olacak. Kadın erkek eşitliği koruma kapsamına alınacak. Eğitimde ilkokuldan itibaren müfredata, kadın erkek eşitliği dersi konulacak. Sosyal yardımlar insan onuruna yakışır şekilde düzenlenecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi "İşte kendimize bu kadar güveniyoruz; iktidara geleceğiz ve ana muhalefete hesap vereceğiz. Demokrasi aştır, iştir, ekmektir, itibardır. Milletin azim ve kararlılığı bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek. Halktan çaldıkları her şey, yine halka dönecek. Zafer bizim olacak. Ayağa kalkın gençler, kadınlar, çocuklar... Ey dünya Türkiye senin ucuz iş gücü alanın, mülteci kampın olmayacak, sana rakip olmak için geliyorum, yeni Türkiye hayalimiz için yola çıkıyoruz, başlıyoruz." Adalet için, özgürlük için, eşitlik için, Demokrasi için, bugüne umut, yarına güven için, Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılında, kurucu iradenin demokrasi, bilim, endüstri, ekonomi, sanat, özgürlük, adalet, cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda "Halkın Sesi Hak'kın Sesidir" vizyon belgesi Türkiye Cumhuriyetine ışık tutacak demokrasi kazanacak. Türkiye’yi İtibarı sarsılan değil, sözü dinlenen, bölgesinin en güçlü ülkesi yapacağız. Bizler, iktidarın tüm ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarına karşı bir aradayız diyen, hak, hukuk adalet mücadelesinin öncüsü, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu amasız, fakatsız Cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. Millet ittifakı ya da 6'lı masa yol arkadaşları etrafında kenetlenmelidir. Güçlü Türkiye için, umutlu yarınlar için, geleceği hep birlikte kurmak için biz de hazırız."



Perre Haber Ajansı (PHA)

Anahtar Kelimeler:
Ulubey: 6lı Masa Yol Arkadaşları Etrafında Kenetlenmelidir
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