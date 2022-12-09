Tutdere’nin çalışkanlığı TBMM’nin resmi verilerine yansıdı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM’nin resmi istatistiklerine göre TBMM Başkanlığı’na 1150 adet yazılı soru önergesi, 62 adet araştırma önergesi, 38 adet kanun teklifi ile yüzlerce kez TBMM Genel Kurulu’nda ve komisyonlarda konuşmalar yaparak Adıyaman tarihinde bir rekora imza attı.

Tutdere, yasama faaliyetlerinde en aktif milletvekillerinden birisi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere’nin TBMM’nin resmi verilerine göre TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergelerinin yanında ayrıca ilk imza sahibi olduğu kanun teklifleri ve yine ilk imza sahibi olduğu araştırma önergelerinde de ön sıralarda olduğu görülüyor

Soru önergelerinde Adıyaman’ın sorunları ön plana çıkıyor

Milletvekili Tutdere’nin Adıyaman’ın Eğitimden- Sağlığa, Turizmden- Tarıma, Ekonomiden- Ulaşıma her konuda Adıyaman’ın tamamını ilgilendiren ve bugüne kadar çözülmeyen kronik sorunlara neşter attığı görülmektedir. Gayreti ve mücadelesi ile Adıyaman’da yaşanan sorunları TBMM’de gündemleştirmesi muhalefette olmasına rağmen birçok sorunun çözümüne de katkı sağladı.

Tutdere Bütçe’nin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında Adıyaman’ın tüm sorunlarını ilgili bakanlara iletti

Milletvekili Tutdere, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir görevi olmamasına rağmen özellikle Adıyaman’ın sorunlarının takipçisi olmak ve sorunların çözümünü bizzat bakanlara iletmek için bakanlıkların tamamına yakınının bütçe görüşmelerine katılıp söz alarak Adıyaman’ın taleplerini iletti. Bütçeden Adıyaman’da devam eden ve yarım bırakılan kamu yatırımlarına ödenek aktarılmasını talep etti.