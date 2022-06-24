Tutdere’den Bakan Nebati’ye: Sizin gözlerinize baktığımızda Adıyaman’da yarım kalan hiçbir kamu projesine çare göremiyoruz

Ek Bütçe yasa teklifinin görüşmeleri sırasında konuşan Milletvekili Tutdere, toplantı salonunda bulunan Bakan Nebati’ye, “Sizin gözlerinize baktığımızda Adıyaman’da yarım kalan hiçbir kamu projesine çare göremiyoruz.” ifadelerini kullanarak bütçe teklifi hakkında eleştirilerde bulundu.

Ek bütçeye ilişkin kanunun teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “Kanun teklifinin genel gerekçesine baktığımda, bu ek bütçeye Elâzığ, Malatya, Adıyaman illerinde meydana gelen depremler nedeniyle yapılan afet konutlarının yaratmış olduğu harcamaların da gerekçe olarak gösterildiğini görmekteyiz. Adıyaman'da 2017 ve 2018 yıllarında Samsat ilçemiz merkezli iki deprem yaşadık, daha sonra da Sivrice depreminden Gerger ve Sincik ilçelerimiz etkilendi. Ne yazık ki aradan beş yıllık bir zaman geçmesine rağmen şu an Samsat'ın daha birçok köyünde yurttaşlar konteynerlerde yaşıyor ve beş yıllık süre içerisinde bu yurttaşlarımıza afet konutları yapılmadı. İnsanlar çaresiz bir şekilde; yazın sıcağında, kışın soğuğunda beş yıldan beri sizin evleri yapmanızı bekliyorlar. Öyle anlaşılıyor ki siz gerekçe olarak Adıyaman'daki afeti göstermişsiniz ama baktığımızda, Adıyaman'a afet konutu yapılması için herhangi bir ödenek olup olmayacağı da meçhul. Ek ödenek gerekçesinde ilimizin ismini kullandınız, inşallah buradaki ödenekten de bir an evvel oradaki konutların yapılmasına para aktarırsınız.” ifadelerini kullandı.

“Sizin Gözlerinize Baktığımızda Adıyaman’da Yarım Kalan Hiçbir Kamu Projesine Çare Göremiyoruz”

Komisyon görüşmelerinde Bakan Nebati’nin “Gözlerimdeki ışıltıyı görüyor musunuz?” sözlerini anımsatan Milletvekili Tutdere, “Sayın Bakan, bütçeye ve sizin gözlerinizdeki ışıltıya baktığımızda, işin açıkçası özellikle GAP projesine ilişkin bir şey göremiyoruz. GAP Projesi Türkiye'nin en prestijli projesiydi. Aradan yirmi yıl geçti, AK Parti iktidarının yirmi yılı geçti ve ne gözlerinizdeki ışıltıda ne de şu anda görüşmelerini yapmış olduğumuz bütçede özellikle böyle ciddi projelere bir kaynak aktarılmadığını görmekteyiz. Sizin gözlerinize baktığımızda Adıyaman'da yarım kalan hiçbir kamu projesine ödenek, ödenek yetersizliği nedeniyle ihalesi iptal edilen projelere bir çare göremiyoruz, bir para göremiyoruz. Öyle anlaşılıyor ki bizim taleplerimiz karşılanmayacak, vatandaşlarımızın yıllardır özlemini çektiği yatırımları alamayacağız. Şu anda buna ilişkin bir çalışmanız olacak mı, merak ediyorum.” şeklinde konuştu.

“Ek bütçede ne atama bekleyen öğretmenlere ne sağlık çalışanlarına ne de traktörüne mazot alamayan çiftçiye bir şey yok”

Ek bütçeyle ilgili Bakan Nebati’ye sorular yönelten CHP’li Tutdere, “Özellikle Merkez Bankası dalgalı kurdaki yükselişi engellemek adına örtülü olarak ne kadar döviz harcadı? Bu konuda kamuoyunun da beklentisi var, hepimizin beklentisi var; bu konuda bir açıklama yaparsanız milletin vicdanı rahatlar.” ifadelerini kullanarak ek bütçenin vatandaşın yarasına merhem olmayacağını dile getirdi.

Milletvekili Tutdere, “Bu bütçede ne atama bekleyen öğretmenlere ne sağlık çalışanlarına ne de traktörüne mazot alamayan çiftçilere bir şey yok. Türkiye'de yaşayan yurttaşları bu ekonomik krizden kurtaracak, yaralara merhem olacak bir şey göremiyoruz. Sadece bir avuç zengine ve tefeciye kaynak aktarılmasından ibaret. Biz, bu bütçenin Türkiye'nin şu anda yaşadığı ekonomik krizi çözmeye yetmeyeceğini düşünüyoruz ve bu konuda iktidar olarak sizlerden daha somut ve gerçekçi çalışmalar bekliyoruz.” şeklinde konuştu.