Tutdere'den ATSO Başkan Adayı Torunoğlu'na hayırlı olsun ziyareti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı İrfan Torunoğlu'nun ziyaretine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkezi İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

"Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz"

Ziyarette değerlendirmede bulunan CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere,"Ticaret Sanayi Odası bir kentin kalkınması ve lokomotiflerin harekete geçirilmesi noktasında önemli bir kurum olma özelliğini taşırken, özellikle ticaret erbaplarının sorun ve sıkıntılarının yanı sıra Adıyaman'a katma değer katkı sağlayan firmaların önünü açma noktasında önemli görev üstlenmektedir. Bu anlamda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı İrfan Torunoğlu ve ekibine hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulunuyorum. Umarım Adıyaman için güzel işlere imza atar. Tüm meclis adaylarına başarılar diliyor, Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."dedi.

"Bu şehre bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var"

CHP'li Tutdere'nin ziyaretinden ötürü duyduğu mutluluğu dile getiren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Adayı İrfan Torunoğlu, ise şunları söyledi:

"Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimleri 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Her sektörden, potansiyelden ve düşünce yapısından oluşan güçlü bir ekiple yola çıktık. Kimseyle atışmak, çekişmek için değil üyelerimize, odamıza ve Adıyaman’a hizmet etmek için Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı görevine talibim. Bu şehre bu ülkeye karşı sorumluluklarımız var. Ben ve arkadaşlarım çok şey yapacağımıza inandığımız bu yolculuğa beraber çıkıyoruz. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası gibi bir yapının politik olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Bu göreve talip olurken, kimseden icazet alma gibi bir yaklaşımımız olmadı. Kimsenin adamı olarak yola çıkmadık. Adıyamanlı tacir, sanayici ve esnafının sesi olmak, üyelerine yönelik etkili faaliyetler yürütmek, projeler hayata geçirmek amacıyla çalışma içerisindeyiz. Seçim karargahımızda bizleri ziyarete gelen CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, CHP Adıyaman Merkezi İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum "