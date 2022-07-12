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Tutdere: Yabani hayvanların tarım arazilerine girmesi sonucu zayi olmaktadır

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yabani hayvanların tarım arazilerine zarar vermesi durumunda zararın bedelinin il özel idaresi bütçesinden ödenmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

12 Temmuz 2022 Salı 14:12
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Tutdere: Yabani hayvanların tarım arazilerine girmesi sonucu zayi olmaktadır

Kanun teklifine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, "Tüm olumsuzluklara rağmen üretmek için büyük gayret gösteren köylülerimizin emekleri yabani hayvanların tarım arazilerine girmesi sonucu zayi olmaktadır. Hazırladığımız kanun teklifiyle yurttaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini amaçlıyoruz." dedi. 
Yabani hayvanların tarım arazilerine vermiş olduğu zararla İl Özel İdaresi bütçesinden ödenecek
Yabani hayvanların vermiş olduğu zararın tazminine ilişkin bir yasal düzenlemenin bulunmadığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, yabani hayvanların vermiş olduğu zararların tazmini ve sorumluluk konusunun Türk hukuk sistemi içerisinde bilinmeyen ve yargı kararlarına yeni yansımaya başlayan bir konu olduğunu ifade etti.
Yabani hayvanların vermiş olduğu zararlar neticesinde köylülerin emeklerinin zayi olmasına rağmen bu konuda herhangi bir kanuni düzenleme olmadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Yabani hayvanlarının tarım alanlarını tahribatıyla köylülerimiz büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Hazırladığımız kanun teklifiyle yabani hayvanların tarım arazilerine veya diğer mallarına zarar vermesi durumunda, zarar bedelinin il özel idaresi bütçesinden ödenerek yurttaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi ve yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini amaçlıyoruz.” dedi. 
Zararların tazmininden bakanlığın sorumlu tutulması mağduriyetlerin önlenmesinde büyük önem arz ediyor
Zararların tazmininden bakanlığın sorumlu tutulmasının yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için büyük önem arz ettiğini ifade eden CHP’li Tutdere, “Orman olarak tanımlanan yerler ile orman alanları dışında bulunan yerlerde yaban hayvanları tarafından kişilerin beden bütünlüğüne verilen zararların idarenin kusursuz sorumluluğu olarak addedilmesi ve bu zararların tazmininden bakanlığın sorumlu tutulması yaşanan manevi ve cismani zararların yarattığı mağduriyetlerin önlenmesi için önem arz etmektedir.” dedi.
Kanun teklifiyle, yaban hayvanlarının verdiği zararın tazmininde bakanlık sorumlu tutulacak
Kanun teklifi hakkında bilgi veren Milletvekili Tutdere, "TBMM Başkanlığı’na sunduğumuz İl Özel İdaresi Kanunu’nda ve Orman Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle yabani hayvanların köylülerin tarım arazilerine veya diğer mallarına zarar vermesi durumunda, zararın bedelinin ilgilinin veya muhtarın bildirimi üzerine il özel idaresi bütçesinden ödenmesi; kişilerin beden bütünlüğüne verilen zararların idarenin kusursuz sorumluluğu olarak addedilmesi ve bu zararların tazmininden bakanlığın sorumlu tutulması amaçlanmaktadır." şeklinde açıklamalarda bulunarak kanun tekliflerinin önemine vurgu yaptı.

 

Kaynak: PHA
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