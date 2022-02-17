Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Milletvekili Tutdere,"Sayın Cumhurbaşkanı, siz bu konuşmayı yaptığınızda tütüne ilişkin sadece idari para cezası vardı, bugün üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası var. Hani kazanılmış haklara bir şey olmayacaktı? Hani bu işin teminatı sizdiniz? Hani millet rahat nefes alacaktı? Hiçbirisi olmadı." ifadelerini kullandı.

"Adıyaman'daki tütün üreticisi yasaklarınız nedeniyle kan ağlıyor"

Zamlar ve tütün yasakları nedeniyle Adıyamanlıların 1 Ocaktan bu yana zor günler geçirdiğini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Adıyaman'ı hem zamlar vurdu hem de AK Parti'nin yasakları vurdu. AKP’nin getirmiş olduğu zulüm yasası 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi. 1 Ocak’tan bu yana Genel Başkanımız grup toplantısında, Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba ve Adıyaman Milletvekili olarak ben meclis kürsüsünde defalarca ifade ettik, dile getirdik. Adıyaman kan ağlıyor, Adıyaman'daki tütün üreticisi yasaklarınız nedeniyle kan ağlıyor, bu insanlar evlerine ekmek götüremiyorlar, açlıkla karşı karşıyalar, açlıkla. Siz, bu insanların sabırlarını nereye kadar test edeceksiniz? Getirin, bu zulüm yasanızı erteleyin, ertelemek için bir kanun teklifi getirin Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna destek olacağız dedik. Bugüne kadar tık yok, sağırları oynuyorsunuz, duymazlıktan geliyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti sıralarına seslenen CHP’li Tutdere,"Bizim çağrılarımıza kulak vermediniz. Bir de Adıyaman mitinginde Sayın Erdoğan ne demiş onu dinleyin.” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde yaptığı, “Adıyaman’ın tarihinde ve ticaretinde biliyorum tütün önemli bir yer sahip. Biz bugüne kadar sizlerin ekmeğine engel olmaya değil, ekmeğini büyütmeye geldik. İnşallah 24 Haziran’dan sonra bu konuda talimatlarımızı verdik, çalışmaları yapıyorlar ve asla sizin bu konuda da önünüz kesilmeyecek. Rahat olun. Sizin kazanılmış haklarınızı Ak Parti iktidarı geri almaz" konuşmasını dinletti.

Önceden sadece para cezası vardı, bugün hapis da cezası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında Adıyaman’da yaptığı konuşmasında verdiği sözleri anımsatan Milletvekili Tutdere, "1 Haziran 2018 tarihinde Adıyaman Meydanı'nda bütün Adıyamanlılara hitaben "Siz kazanılmış haklarınızdan asla geri adım atmayacaksınız, AKP ekmeğinizi büyütmeye geldi." demiştiniz. Peki, ben buradan soruyorum: Aradan yıllar geçti, Adıyamanlının, tütün üreticisinin ekmeği büyüdü mü? Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı, siz bu konuşmayı yaptığınızda tütüne ilişkin sadece idari para cezası vardı. Bugün ne var? Üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası var. Hani kazanılmış haklara bir şey olmayacaktı? Hani bu işin teminatı sizdiniz? Hani siz gerekli talimatları vermiştiniz, millet rahat nefes alacaktı? Hiçbirisi olmadı." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanına Seslendi: Tütüncülere Vermiş Olduğunuz Sözü Yerine Getirin

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek "Adıyaman’da vermiş olduğunuz sözü yerine getirin” çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, “Milletin Meclisinden Sayın Cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum: Adıyaman'da vermiş olduğunuz sözü yerine getirin; vatandaş sizden çözüm bekliyor, vatandaş sizden bu zulüm yasasının kaldırılmasını bekliyor, derhâl adım atın. Ortalık karışmadan, insanların huzurunu daha fazla bozmadan bu işe çözüm üretin, bu sorunu çözün. Bu işte yetki Cumhur İttifakı'nda, bu işte sorumluluk AKP iktidarındadır. Bu yasayı getiren de AK Parti'dir, bu yasayı şu andaki Meclis çoğunluğuna göre değiştirecek olan da AK Parti'dir; bu sorumluluktan kaçamazsınız." dedi.

"Bu hapis cezası ne hukukidir ne vicdanidir ne de ahlakidir"

Türkiye’nin dört bir yanındaki tütün üreticilerinin getirilen hapis cezasını reddettiklerinin altını çizen Milletvekili Tutdere, Millet İttifakı iktidarında hapis cezasını tarihin çöplüğüne atacaklarını vurgulayarak, "Siz yabancı sigara şirketlerinin Türkiye'de at koşturmasına göz yumdunuz, kendi çiftçinizin, millî ve yerli üreticinizin ürettiği tütüne üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası getirdiniz. Biz bu hapis cezasını reddediyoruz, Adıyamanlılar reddediyor, Malatyalılar reddediyor, Türkiye'nin dört bir yanındaki tütün üreticileri bu hapis cezasını reddediyor. Bu hapis cezası ne hukukidir ne vicdanidir ne de ahlakidir. Bir şeyi de belirtmek istiyorum. Biz çağrımızı yapacağız, iktidar partisini çözüme davet edeceğiz; onlar yaptı yaptı, yapmadı Genel Başkanımızın da bizim de sözümüz var, Millet İttifakı'nın iktidarında bu hapis cezasını tarihin çöplüğüne atacağız."şeklinde konuştu.

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