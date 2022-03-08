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Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir zamanlar kadına verdiği haklar ile birçok dünya ülkesinin önünde yer alan Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadının katledildiği, çalışma hayatının dışına itildiğini ve toplumda yok sayıldığına dikkat çekti.

08 Mart 2022 Salı 15:49
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Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında,"Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yaptıkları fedakârlıkla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınına birçok dünya ülkesinin önünde haklar tanınmış, dünyaya örnek teşkil edecek döneminin en ileri adımlarını atmıştır. Türk kadınına verilen bu haklar Cumhuriyetimizin önemli kazanımlarından biridir." şeklinde konuştu.
2021 yılında Türkiye’de 280 kadının katledildiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “İktidar son 20 yılda kadın haklarını yok saymakta, kadınların tüm kazanımlarına göz dikmektedir. İktidar kadınları koruyan yasalara, sözleşmelere savaş açmakta şiddet mağduru kadınları korumayarak cinayetlere adeta davetiye çıkarmaktadır.
Ülkemizde 2021 yılında 280 kadın katledildi. Başta seçim bölgem olan Adıyaman olmak üzere, tüm Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde büyük bir artış meydana geldi. Adıyaman’da 8 Mart’ın arifesinde bir kadın daha hayattan koparıldı. Türkiye, her gün bir kadının yaşamdan koparıldığı, kadınlar için şiddetin gündelik olduğu bir ülke haline getirildi. İyi hal indirimi, takdir indirimi altında yaratılan cezasızlık kültürü,  tacizciyi, saldırganı koruyup, mağduru yok sayan bir hukuk sistemiyle kadına yönelik şiddet önlenemez.”  dedi.
Kazanılmış hakları kadınların ellerinden almaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, bu zihniyetle omuz omuza verilen mücadeleyle hep birlikte yeneceklerini dile getirerek, “Bugün geldiğimiz noktada ise kadınları evlere hapsetmeyi isteyen, kadınların emeğini yok sayarak iş hayatından soyutlayan, kadınların kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bu kararmış ve içi boş zihniyeti omuz omuza verdiğimiz mücadeleyle yeneceğiz. Kadınların eşitlik ve özgürlükten yana attıkları örgütlü hak mücadelesi, attıkları sağlam ve cesur adımlar yürüdüğümüz zorlu yolları aydınlatmakta, umutlarımızı artırmaktadır.” ifadelerini kullandı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Tutdere, “Türkiye için, her şeyimizi borçlu olduğumuz kadınlarımızı el üstünde tutmak vazifemizdir. CHP olarak, kadınların toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara sahip olmalarını ve özgürce yaşamalarını savunmaya devam edeceğiz. Kadınların toplumumuzda hak ettikleri yerlere geldiği, fırsat eşitliğinin sağlandığı, kadınların hayatın her alanında güçlü ve etkin olduğu bir Türkiye'ye umuduyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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