Tutdere: Saraylarında mutlular, fakat sokakta vatandaşın yaşadığından haberleri yok

"Saraylarında mutlular, fakat sokakta vatandaşın yaşadığından haberleri yok"

TBMM’de AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “2023 yılı Bütçesi meclise geldi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütçe hakkında çok ciddi itirazlar ileri sürdük. Türkiye’de 7 milyondan fazla çocuk yoksul yaşıyor fakat iktidarın meclise getirdiği bütçede zenginden yana, yandaştan yana, müteahhitten yana pay var vatandaşa, yoksula, emekliye, kadınlara pay yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu itirazlarımızı sürdük ancak maalesef bu zorba başkanlık sistemi bunları görmüyor. İktidar temsilcileri meclise geldiler ve ne anlattılar biliyor musunuz? Zenginlik var, arabalar satılıyor, vatandaş 241 ton altın almış diyor. Yani Türkiye’de her şey güllük gülistanlık onlara göre. Kendileri gerçekten lüks ve zenginlik içerisinde yaşıyorlar halktan koptukları için saraylarında mutlular, bundan dolayı da sokakta vatandaşın yaşadığından haberleri yok. İnşallah ilk seçimde iktidara geldiğimizde halkın bütçesini hep beraber yapacağız ve milletimizi bu yoksulluktan, bu sıkıntılardan hep beraber kurtaracağız.” dedi.

"İktidara geldiğimizde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe sokacağız"

Partisi’nin kadın kolları üyeleriyle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, Ak parti iktidarı Türkiye'de yaşayan kadınlara büyük haksızlıklar yapıyor. Bütün mücadelelerimize, kadın örgütlerimizin bütün eleştirilerine rağmen İstanbul Sözleşmesi’ni yetkisi olmadığı halde bir akşam yürürlükten kaldıran bir iktidar. İktidara geldiğimizin ilk haftasında yapacağımız ilk işlerden bir tanesi İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe sokmak olacak. Sokak ortasında erkek şiddetine maruz kalan, sığınacak herhangi bir yeri olmayan, hukuksal korumadan yoksun kadınları Türkiye’de hukuk şemsiyesi altında hukukun güvencesi altına alacağız.” ifadelerini kullandı.

"Aile sigortası projemizle Türkiye’deki yoksulluğu tarihin çöplüğüne atacağız"

Aile Sigortası projeleriyle Türkiye’deki yoksulluğu tarihin çöplüğüne atacaklarının altını çizen CHP’li Tutdere, "Aile Sigortası Türkiye’deki ekonomik krizi çözecek. Özellikle evde ekonomik krizle boğuşan, mutfaktaki yangını iliklerine kadar hisseden kadınların, Anadolu’nun dört bir yanındaki yoksul kadınları kurtaracak bir can simididir. İktidara geldiğimizde Aile Sigortası projemizi hayata geçirirsek Türkiye’de yoksulluğu tarihin çöplüğüne atmış olacağız. CHP iktidarında, Millet İttifakı'nın iktidarında artık yoksul kadın, evine düzenli gelir girmeyen ev kalmayacak. Aile Sigortası projemiz Türkiye’de yaşayan kadınlar başta olmak üzere yoksulları rahatlatacak bir proje.” dedi.

"Gittiğimiz her yerde vatandaşların bize karşı büyük bir teveccühü, büyük bir sevgisi var"

Gerçekleşecek olan ilk seçimde Adıyaman’daki sandıklardan hak ettikleri başarıyı elde edeceklerini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman İl Örgütümüz şu anda en iyi örgütlü olan yerlerden bir tanesi. Parlamentoda çok iyi işler yaptık, sizler burada elinizden geleni yapıyorsunuz ve biz önümüzdeki seçimde Adıyaman’da da sandıktan hak ettiğimiz başarıyı alacağız, bundan emin olun. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü, büyük bir sevgisi, çalışmalardan duydukları büyük bir memnuniyet var. Önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi’ni Adıyaman da hak ettiği yere taşıyacağız.” şeklinde konuştu.



Kaynak:PHA