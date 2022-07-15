Tutdere Rezip köyünü ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi

Milletvekili Tutdere’nin gerçekleştirdiği ziyarete CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ile birlikte İl ve İlçe yönetimin de eşlik etti.

"Sorun ve sıkıntıları yerinde dinliyoruz"

Adıyaman’ın tüm sorunlarını yerinde dinlediklerini, yaşanan sorunların çözümü noktasında gereken girişimlerde bulunduklarını dile getiren Milletvekili Tutdere,"Parti yönetimimizle birlikte vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını yerinde dinliyoruz. Parti olarak köylü vatandaşlarımızın, çiftçilerimizin yanındayız. Sorunlarını ve sıkıntılarını sürekli mecliste dile getiriyoruz, yaşanan sorunların çözümü noktasında gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Ortaya koyulan projelerin bakanlık nezdinde takibini yapıyoruz"dedi.

Rezip köyü CHP heyetine dert yandı

Gerçekleştirilen ziyaret hakkında konuşan Rezip Köyü Muhtarı Şerif Akyol,"Milletvekilimizin başkanlığında CHP’nin gerçekleştirdiği ziyaret bizleri sevindirdi. Sorunlarımızı direk olarak aktardık. Abdurrahman Tutdere vekilimiz de sorunlarımızın çözümü noktasında takipçi olacaklarını söylediler. Buraya kadar gelip bizleri ziyaret ettiklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

CHP heyeti Kıbrıs Gazisi’ne taziye ziyaretinde bulundu

Daha sonra TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ve parti yönetimi, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Abdullah Tekeş’in ailesine ve yakınlarını ziyaret ederek taziye dileklerinde bulundu.