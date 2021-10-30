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Tutdere: Mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman şehir için minibüs sahipleriyle bir araya geldi.

30 Ekim 2021 Cumartesi 21:24
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Tutdere: Mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet ve parti üyeleriyle birlikte, Adıyaman şehir için minibüs sahipleriyle bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında açıklama yapan Tutdere, “Bugün arkadaşlarımızla birlikte il başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte. Şehir içi dolmuş duraklarını ziyaret ediyoruz. Hem kooperatif başkanlarımızı hem de şoför esnafımızı dinledik. Onların sorunlarını birinci ağızdan onlardan aldık ve tabi bir dokunduk bin ah işittik özellikle. Son zamanlarda hızla her gün gelen mazot zamları özellikle şoför esnafını, dolmuşçu esnafımızı perişan etmiş durumda. Zam yağmuru artık bu işi yapamaz hale getirmiş durumda. Bu zamlarla beraber özellikle belediyemizin de şoför de esnafımıza destek vermemiş olması, ciddi anlamda sahiplenmiş olması da ciddi bir sorun” dedi.

“Artık bu zamları durdurun”

Son zamanlarda ülke genelinde yaşanan zamlarla ilgili hükümete çağrıda bulunan Tutdere, “Biz buradan hem Adıyaman Belediyesi’ne çağrı yapıyoruz. Hem de Türkiye’yi yöneten hükümete çağrı yapıyoruz. Artık bu zamları durdurun. Vatandaşın şoför esnafının, halkın, milletin, çiftçinin dayanacak gücü kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanı millete ‘Verin bu kardeşinize yetkiyi bakın bakalım Türkiye nasıl uçuyor, dolar nasıl düşüyor’ dedi. Vatandaş, 2018 yılındaki seçimlerinde yetkiyi verdi ancak ne dolar düşüyor ne de zamların arkası kesiliyor. Burada hükümet milletten aldığı yetkinin gereğini yerine getirsin zamları durdursun diyoruz. Türkiye'de yaşadığımız bütün mağduriyetlerin sebebi Türkiye'nin kötü yönetilmesidir. Ekonomisinin kötü yönetilmesidir. Türkiye'nin parasının, milletin parasının çarçur edilmesidir. Yandaşlara peşkeş çekilmesidir. Bunun da herkes farkında. Zaten şu anda hem Adıyaman'daki milletimiz hem de Türkiye'de herkes bunun farkında. Vatandaş aynen şunu söylüyor, artık dayanacak halimiz kalmadı diyor. Çözüm istiyorlar. Sandık gelecekse de sandıkta biz bunun hesabını sorarız diyorlar. Bizi unutanlar bizi zam yağmuruyla karşı karşıya bırakanlara vakti zamanı geldiğinde hesap sorarız diyor. Özellikle minibüsçü esnafımız, şehir içi dolmuş işi yapan esnaflarımız gerçekten yolcuların sayısının azalmasından fiyatların sürekli yükselmesinden dolayı büyük bir  mağduriyet yaşıyorlar” diye konuştu.

“Türkiye’yi bu zor süreçten hep birlikte kurtaracağız”

Tutdere, açıklamasının devamında ise; “Tüm Türkiye'de özellikle Cumhuriyet Halk partili belediyeler, bu ulaşım özellikle yol ücretlerini indir bindir yerlerindeki bekleme ücretlerini bu konuda çoğu hiç almıyor. Çoğu yardımcı oluyor. Biz Adıyaman Belediyesinden de bu süreçte. Dolmuşçu esnafımız da sahip çıkmasını ve bu konuda destek vermesini de bekliyoruz. Adıyaman hepimizin Türkiye hepimizin. Türkiye’yi bu zor süreçten hep birlikte kurtaracağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman milletvekili olarak esnaflarımızın birinci ağızdan dinlediğimiz sorunlarını alacağız, raporlaştıracağız meclise taşıyacağız, takipçisi olacağız. İnşallah çözümü konusunda elimizden gelen her türlü gayreti çabayı göstereceğiz. Biraz önce başkanımız söyledi. Kamyon hızla uçuruma yuvarlanmaya doğru gidiyor dedi. Bizde buradan Adıyaman'dan Karapınar dolmuş durağından diyoruz ki; kamyon uçuruma gitmeden bir kaçış rampasına ihtiyaç var. Bu kaçış rampasını mutlaka iktidarın inşa etmesi ve vatandaşa da yolunu göstermesi gerekiyor. Bunlar göstermezler de inşallah Allah’ın izniyle sandık milletin önüne geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi liderliğindeki millet ittifakı bu sorunları bir bir çözecek. Bizde Adıyaman'ın bu kangrenleşmiş sorunlarını çözmeye söz veriyoruz ve halkımızla beraber bu sorunları çözeceğiz” ifadelerimi kullandı.

Tutdere, konuşmasının sonunda; “Özellikle dolmuş duraklarında şoför olarak çalışan. Genç kardeşlerimizin de çok ciddi sorunlarım var. Aylık 1400 liraya çalışıyorlar. Asgari ücretin bile yarısını alamayan. Şoför esnafı aynen şunu söyledi, ben bu parayla kiramı ödeyeceğim. Ben odun mu alayım, kömür mü alayım, doğalgaz mı ödeyeyim, ne yapacağım? 1400 lirayla nasıl geçineceğim diye feryat etti. Gerçekten içler acısı bir tablo var. Şu anda Adıyaman gibi yerde. 1400 lira aylık çalışan şu minibüslerde şoförlük yapan esnafımız var. Bunlar kendi sigortalarını yatırıyorlar. Hiçbir esnaf sigortasını yatıramıyor. Artık millet değil sigortasını yaptırmak günlük olarak evine ekmek götürenler kendini şanslı hissediyor. Gerçekten zamlar, özellikle akaryakıttaki zam ve gıda konulardaki zamlar milletin belini bükmüş durumda. Şehir içi dolmuş hatlarına hak sahipleri, işverenler. Çok büyük bir sermaye bağlamış durumdalar hatta uzun yıllardan beri yatırım yapmışlar ve aynen şunu söylüyorlar, biz kazanamadığımız için yanımızda çalışan şoförlere de yeteri kadar maaş veremiyoruz. Biz de mağduruz. Yanımızda şoförü olarak çalışanları da mağdur diyorlar. Gerçekten çok acınacak bir tablo var ve birbirimizi idare ediyoruz diyorlar. Özellikle daha önce Adıyaman belediyesinin almış olduğu bir encümen kararı var ve şehir içi dolmuş hatlarında çalışan araçların yaşlarına ilişkin 8 yıllık bir kriter koymuşlar. Ancak yaşadığımız zamlar esnafın yaşadığı ekonomik kriz pandemi ile birlikte bu kararın gözden geçirilmesi gerekiyor. Esnafımızın da haklı talebi. Bu araç yaşının hiç olmazsa bu özel koşullar nedeniyle yeni bir kararla 15 yıla çıkartılması ve bu konuda da şehir içi dolmuş esnafına bir nefes aldırılması talepleri var. Bence bu makul bir talep. Çünkü gerçekten yeni araç almak imkansız hale gelmiş. Eski araçlarında çalıştırılamazlarsa hatlar boş kalmak zorunda kalacak. Bu önümüzdeki süreçte büyük bir sorunu beraberinde getirecektir. Bu sorunun da takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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