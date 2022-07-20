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Tutdere: İktidar algı operasyonlarıyla yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalışıyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:44
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Tutdere: İktidar algı operasyonlarıyla yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalışıyor

Ülke ve Adıyaman gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, yaşanan ekonomik kriz başta olmak üzere ülkedeki tüm sorunların ana kaynağının AK Parti iktidarı olduğunu vurguladı.
"İktidarın sorunları çözecek kapasitesi yok"
Enflasyon rakamlarına dikkat çeken Milletvekili Tutdere,"Bütün taklalara rağmen TÜİK bile artık enflasyonu saklayamıyor. TÜİK’in açıkladığı son rakamlara göre enflasyon yüzde 78, bağımsız araştırma şirketlerine göre ise enflasyon yüzde 175. Türk parası yüksek enflasyon nedeniyle uluslararası piyasalarda ve diğer ülkelerin para birimleri karşısında hızla değer kaybediyor. Bu durumun ana sebebi ülkemizin ekonomisine ve sistemine olan güvensizlik, artık bu durumu görmek zorundayız. İktidarın yanlış ekonomi politikaları ülkemizi bu duruma getirdi. İktidarın yoksulluğu bitirecek, bu fiyat artışlarının önüne geçecek, ekonomik krizi çözecek politikalar ortaya koyması gerekiyor. Fakat iktidarın bu sorunları çözecek kapasitesi yok. İktidar savruluyor, Türkiye’yi yönetme kapasitesi kalmadı. Herhangi bir politikası yok, günü birlik politikalarla ona buna saldırarak işi götürmeye çalışıyor." dedi.
"Yaşanan ekonomik krizin ana sebebi AK Parti’nin tekçi başkanlık sistemidir"
İktidarın algı operasyonlarıyla yaşanan sorunların üstünü örtmeye çalıştığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Bütün yurttaşlarımız çok iyi bilsinler ki Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin sebebi ne dış güçler, ne de yaşanan pandemidir. Ekonomik krizin ana sebebi AK Parti'nin anayasa değişikliğiyle getirdiği bu tekçi başkanlık sistemidir. Bu sistemde adalet olmadığı için ekonominin çarkları dönmüyor, ekonomideki çarklar dönmediği için de yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı oluyor. Bu da zam olarak vatandaşlarımıza yağmur gibi yağıyor.” dedi.
"Bu sistemi değiştirmekten başka çaremiz yok"
Yaşanan tüm sorunlarının ana kaynağının AK Parti iktidarı olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum: Eğer işsizseniz, yoksulsanız, evinize ekmek götüremiyorsanız bunun sebebi AK Parti iktidarıdır, iktidarın vurdumduymazlığıdır. Bunun sebebi Merkez Bankası’nın içini boşaltan, israftan kaçınmayan, yolsuzluklara göz yuman AK Parti iktidarıdır. Dolayısıyla bunun failleri, sorumluları bellidir. Bizler bu ekonomik tablonun sorumlularını uyarıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her grup toplantısında ekonomik kriz geliyor dedi. Ancak iktidar gözünü kapattı, görmedi. Ben her şeyi bilirim mantığı ile yaklaştı. Maalesef AK Parti iktidarı her şeyi ben bilirim anlayışıyla ülkeyi bu hale getirdi. Haklımız yetki verdiğinde bu sistemi değiştirmekten başka çaremiz yok. Ülkemiz denge ve denetimi olmayan bu sistemle bir adım öne gidemez.” ifadelerini kullandı.
Paramız, Savaştaki Ukrayna’nın Parasının Karşında Bile Değer Kaybediyor 
Geniş tanımlı işsiz sayısına bakıldığında 3 milyon 584 bin vatandaşın işsiz olduğunu ifade eden Tutdere, “Türkiye’nin 4’üncü büyük kentinin nüfusu kadar işsiz var. Bu işsizliğin ve yoksulluğun sebebi de bu yaşadığımız fahiş fiyat artışlarının sebebi de iktidardır. Türkiye’deki enflasyonu başka bir ülke ile kıyaslamak bir hatadır. Amerika’da enflasyon yüzde 8’de, Türkiye’de yüzde 78’de. Arada dağlar kadar fark var. Paramız, savaştaki Ukrayna’nın parasının karşında bile değer kaybediyor. On beş yıldır iç savaşın hâkim olduğu Suriye parasının karşısında bile değer kaybediyor." dedi.
"AK Parti iktidarı yaşanan sorunları dış güçlere havale ederek sorunların üstünü örtemez"
AK Parti iktidarının mevcut ekonomik sorunların üstünü örtmek için dış güçler bahanesi uydurduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere,"Bu tez doğru bir tez değil AK Parti yaşanan sorunları dış güçlere havale ederek bu sorunların üstünü örtemez. Sorunun temel sebebine inerek bunu çözmesi gerekiyor. İktidar 2022 yılının bütçesini ilk altı ayda tüketti. Ek bütçeyi meclisten geçirdik, çünkü iktidarın getirdiği bütçe ilk altı ayda eridi, bitti. Peki, başka ülkeler ek bütçe getirdi mi? İktidara sorsak Almaya ve bazı ülkelerde getirdi diyecek. Evet, onlar getirdi, fakat onlar yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı vatandaşlarının mağduriyetini önlemek amacıyla verilen destekleri artırmak için ek bütçe getirdi. Vatandaşlardan daha çok faiz alıp, daha çok vergi almak için değil. Daha çok para vermek için ek bütçe getirdiler. Türkiye’de iktidarın soruna bulmuş olduğu çözüm doğru değil. Bu sorunların temel sebebi AKParti’nin kötü yönetimdir.” ifadelerini kullandı.
"Adıyaman’da barış ve huzur bozulacak duruma gelmiş durumda"
Adıyaman’daki ekonomik tablonun Türkiye’deki ekonomik tablodan bağımsız düşünülemeyeceğini dile getiren CHP’li Tutdere,  “Adıyaman’ın barışın ve huzurun kenti olması vatandaşlarımızın iş sahibi olmasıyla olacaktır. Huzur ve barış kenti sözünün havada kalmaması için özellikle iktidar partisindeki siyasetçilerin yapması gerekenler var. Yerelde belediyenin yapması gereken işler var. Halkla iç içe olan siyasetçilerden biriyim, her zaman vatandaşlarımızın içindeyim. Görmüş olduğum manzaralar zaman zaman bizleri ürkütüyor. Kirasını ödeyemeyen, elektik faturasını ödeyemeyen ve evine ekmek dahi götüremeyen yüzlerce vatandaşla, işsiz bırakılan binlerce gençle karşılaşıyoruz. Adıyaman’da barış ve huzur bozulacak duruma gelmiş durumda. İntihar vakalarına baktığımızda intihar sayıları hızla artmakta. Bunu tetikleyen ana nedenin ekonomi olduğunu, işsizlik olduğunda görüyoruz.” dedi.
"Eğer önlem alınmazsa önümüzdeki dönemde Adıyaman’da çok ciddi sosyal olaylarla karşılaşabiliriz"
İntiharların önlenmesi konusunda yetkililere çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere,"Eğer siz Adıyaman’ın barış ve huzur kenti olmasını istiyorsanız bu sorunları görmezden gelmeyin, oturalım konuşup tartışalım. Bu yoksulluğu nasıl önleyeceğimizi masaya yatırıp çözüm bulalım. Aksi takdirde Adıyaman ellimizden hızla kayıyor ve önümüzdeki dönemde çok ciddi sosyal olaylar ile karşılaşabiliriz. Adıyaman Valiliği’ni, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nü ve diğer kurumları göreve davet ediyorum. Genç insanların intihar olayları hızla artmaya başladı. Bu kentimiz için çok üzücü bir durum ve buna tedbir alınması lazım." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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