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Tutdere: Giysi yardımıyla sadece TÜİK’ten 4 çift çorap alabilirler

ADIYAMAN (PHA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İçişleri Bakanlığı tarafından kadrolu emniyet personeline yapılan giysi yardımını eleştirdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 19:41
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Tutdere: Giysi yardımıyla sadece TÜİK’ten 4 çift çorap alabilirler

Tutdere, Personelin ihtiyacını karşılamayacak rakamların adeta personelle alay etmek olduğunu söyledi.

Bakanlıkların personellerine giyim yardımı yapması konusunda görüşlerini bildiren Milletvekili Tutdere, “Sözde katkı hiçbir şekilde ekonomik krizin vatandaşta açtığı derin yaraya merhem olmuyor, 71,35 TL’lik yardımla vatandaş TÜİK’ten bile mont alamıyor, sadece TÜİK’ten 4 çift çorap alabiliyor” dedi.

“Bakanlıklar bonkörlükte birbirleriyle yarışıyor”

Sağlık Bakanlığı’nın personeline 38 TL, Adalet Bakanlığı’nın 26.5 TL tutarında giyim yardımı ödemesi yapmasından sonra İçişleri Bakanlığı ’da emniyet personeline 71,35 TL giyim yardımı yaptığı öğrenildi. Personel yardımlarıyla ilgili konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Bakanlıklar bonkörlükte birbirleriyle yarışıyor. Personelin hiçbir ihtiyacını karşılamayacak bu cüzi tutarlarla hem mevzuata aykırı hareket etmiş oluyorlar hem de adeta personelle alay ediyorlar" eleştirisinde bulundu.

"Ülkenin gerçeklerinden uzak cüzi bir yardım"

Krizin açtığı derin yaraya yardımların merhem olmadığını belirten Tutdere, "TÜİK’in madde sepetinde yer alan geçtiğimiz senenin fiyatlarına bakıldığında Erkek montu 436 TL, Çocuk Kabanı 272 TL, Çocuk Kazağı 79 TL, Kadın Kabanı 468 TL. Bakanlığın bugün verdiği yardım 71,35 TL. Bu sözde yardımla vatandaş TÜİK’ten bile mont alamıyor. Dolayısıyla ülkenin gerçeklerinden uzak bu tabloda yapılan cüzi yardımla vatandaş ancak 4 çift çorap alabiliyor. Onu da sadece TÜİK’ten alabiliyor. Benzer şekilde bakanlığın nakdi olarak yaptığı bu cüzi yardım 14 ekmeğe, 33 yumurtaya karşılık geliyor. Yani bu sözde katkı hiçbir şekilde ekonomik krizin vatandaşta açtığı derin yaraya merhem olmuyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan yardımların mevzuata da aykırı olduğunu vurgulayan Tutdere sözlerini şöyle noktaladı: "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre “Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir.” denilmesine rağmen yönetmeliğe aykırı olarak personele nakdi ödeme yapılmıştır. Kaldı ki bu nakdi ödeme hiçbir ihtiyacı da karşılayamayacak düzeydedir."

Son Güncelleme: 27.12.2022 19:43
Anahtar Kelimeler:
ABDURRAHMAN TUTDERE
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